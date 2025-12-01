La Maipú es la calle céntrica más peligrosa para peatones

El ránking de las cuadras más peligrosas de la capital para los peatones lo encabezan Maipú al 100, al 200 y al 300, es decir desde San Juan hasta San Martín. En varios tramos de esta calle, donde no se efectuó el retranqueo, las veredas tienen poco más de un metro de ancho y la gente se ve obligada a bajar a la calle para transitar, en no pocos casos sin siquiera mirar atrás antes de pisar el pavimento y por ello los accidentes o “casi” ocurren a diario.