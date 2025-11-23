EN VIVO: Los Pumas pierden frente a Inglaterra en Twickenham

13:03 hs

El recuerdo del triunfo en 2022

En este mismo estadio, Los Pumas celebraron una victoria histórica en 2022, cuando el equipo dirigido por Michael Cheika derrotó a Inglaterra por 30-29 con una actuación decisiva de Emiliano Boffelli, autor de 25 puntos entre un try, seis penales y una conversión. El otro try lo apoyó Santiago Carreras. De aquellos protagonistas, nueve vuelven a aparecer hoy entre los 23 elegidos por Felipe Contepomi: seis como titulares -Thomas Gallo y Julián Montoya en la primera línea; Juan Martín González y Marcos Kremer en el pack; Matías Moroni y Juan Cruz Mallía entre los backs- y dos como finishers, además de Ignacio Ruiz, suplente en ambas oportunidades.

Del lado inglés también se repiten siete nombres respecto de aquella derrota: Ellis Genge y Luke Cowan-Dickie nuevamente en la primera línea; Maro Itoje y Alex Coles en la segunda; Freddie Steward como fullback; y Tom Curry y Marcus Smith esperando desde el banco.