EN VIVO: Los Pumas pierden frente a Inglaterra en Twickenham

Comenzó el segundo tiempo
"Nosotros sabíamos que el partido pasará por la disciplina táctica"
"Nosotros sabemos que el partido va a pasar por la disciplina táctica. Creo que en eso estamos bien, pero nos está faltando en el tema de contacto. Lo más importante es que ellos entraron una vez a los cinco y terminaron en un try. Quedan 40 minutos y son 14 puntos", dijo Fernández Lobbe.
Finalizó el primer tiempo
Argentina mostró buenos pasajes de juego, aunque desaprovechó varias ocasiones para anotar puntos debido a errores y buenas defensa de Inglaterra. El partido está 17-3.
40' PT: El TMO le anuló un try a Inglaterra.
Cowan Dicke había anotado el tercer try de Inglaterra, pero el TMO lo anuló debido a que el forward no llegó a apoyar en el ingoal.
38' PT: Ford falló un penal
El apertura inglés desperdició una chance de ampliar el marcador. El partido sigue 17-3.
34' PT: Penal de Argentina
El tucumano Albornoz puso el 17-3.
26' PT: Conversión de Ford
El apertura anotó el disparo y el partido está 17-0.
25' PT: Try de Inglaterra
Febi Waboso capturó un kick en carrera y anotó el 15-0.
20' PT: Carreras le pegó al palo de la H
El apertura pateó un penal, pero el disparo impactó en uno de los postes de la H. Albornoz volvió al campo de juego.
14' PT: Gallo estuvo a punto de marcar un try
El tucumano recibió un pase claro a metros del ingoal inglés, pero no pudo controlar la pelota y quedó a las puertas del descuento de Los Pumas.
Tomás Albornoz salió a los vestuarios
Santiago Carreras entró en su lugar. El tucumano habría recibido un golpe por lo que tuvo que ser atendido por el cuerpo médico.
9' PT: Try de Inglaterra
Ojomoh interceptó un intento de pase de Juan Cruz Mallía y atrapó la "ovalada" para correr hasta el ingoal argentino. El partido está 10-0 a favor de los locales.
8' PT: Drop de George Ford
El apertura marcó los primeros puntos para la "Rosa". Argentina pierde 3-0 en Twickenham.
Comenzó el partido
Tomás Albornoz realizó el kick off en Twickenham.
El posteo de Tucumán Rugby para celebrar el regreso de Tomás Albornoz
El recuerdo del triunfo en 2022
En este mismo estadio, Los Pumas celebraron una victoria histórica en 2022, cuando el equipo dirigido por Michael Cheika derrotó a Inglaterra por 30-29 con una actuación decisiva de Emiliano Boffelli, autor de 25 puntos entre un try, seis penales y una conversión. El otro try lo apoyó Santiago Carreras. De aquellos protagonistas, nueve vuelven a aparecer hoy entre los 23 elegidos por Felipe Contepomi: seis como titulares -Thomas Gallo y Julián Montoya en la primera línea; Juan Martín González y Marcos Kremer en el pack; Matías Moroni y Juan Cruz Mallía entre los backs- y dos como finishers, además de Ignacio Ruiz, suplente en ambas oportunidades.
Del lado inglés también se repiten siete nombres respecto de aquella derrota: Ellis Genge y Luke Cowan-Dickie nuevamente en la primera línea; Maro Itoje y Alex Coles en la segunda; Freddie Steward como fullback; y Tom Curry y Marcus Smith esperando desde el banco.
El XV de Los Pumas
Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Justo Piccardo y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Marcos Kremer, Santiago Grondona y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.
Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.
El XV de Inglaterra
Freddie Steward; Immanuel Feyi-Waboso, Henry Slade, Max Ojomoh y Elliot Daly; George Ford y Ben Spencer; Sam Underhill, Ben Earl y Guy Pepper; Alex Coles y Maro Itoje (c ); Asher Opoku-Fordjour, Luke Cowan-Dickie y Ellis Genge.
Suplentes: Theo Dan, Fin Baxter, Will Stuart, Charlie Ewels, Tom Curry, Henry Pollock, Alex Mitchell y Marcus Smith.