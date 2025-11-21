Por fuertes vientos, hubo cortes de electricidad en varias localidades de Tucumán

Las fuertes ráfagas de viento que azotaron Tucumán durante la madrugada causaron importantes interrupciones en el suministro eléctrico, según informó EDET. Los vientos, que en algunos casos superaron los 70 km/h, provocaron la caída de árboles, postes y ramas sobre el tendido eléctrico, además de daños por descargas atmosféricas.