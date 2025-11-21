Fuera de la ley: ¿cuán difícil es mantenerse prófugo en Tucumán?

Recompensas

Una de las herramientas más utilizadas por las autoridades es ofrecer una suma de dinero a las personas que aporten información para dar con los prófugos. Lo primero que se debe aclarar es que esta es una cuestión meramente política. Un funcionario judicial debe iniciar un trámite ante el Ministerio de Seguridad de la Nación o de la Provincia para que se active este sistema. En caso de aceptarlo, el Estado dispone de un monto y publica el rostro del evadido, los datos personales, el delito que cometió y la promesa que su identidad será mantenida en secreto. Pese a ello, los resultados no son siempre los mismos.