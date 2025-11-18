El Rompecabezas de Federico van Mameren: la policía, la justicia y una crisis que vuelve a exponer a Tucumán

El día no fue fácil en Tucumán. Así lo planteó Federico van Mameren en su Rompecabezas, al describir una jornada marcada por irregularidades en la policía, descontroles internos y decisiones de la justicia que, una vez más, dejaron más preguntas que respuestas.
Según explicó el conductor de Panorama Tucumano, la sociedad quedó envuelta en una serie de hechos, con denuncias que aún no terminan de estar claras: no se sabe con certeza si las irregularidades son reales o no, ni en qué estado se encuentran las investigaciones. El propio gobernador y el ministro de Seguridad siguieron de cerca lo ocurrido, mientras el Ministerio Público Fiscal intervino en un momento especialmente incómodo para el organismo.
Van Mameren recordó que el MPF atraviesa tensiones internas derivadas de la denuncia presentada por el diputado Carlos Cisneros contra el titular del Ministerio, Edmundo Jiménez. En ese contexto adverso, el organismo se involucró en una causa en la que, en otros tiempos, probablemente no hubiera participado tan abiertamente. La política, señaló, suele evitar este tipo de exposiciones y tiende a tapar situaciones delicadas, pero en esta oportunidad la discusión avanzó igual.
Durante la tarde, incluso llegó a tambalear la continuidad del jefe de Policía. La sucesión de versiones, dudas y movimientos internos convirtió a la fuerza en un escenario de incertidumbre. Para Van Mameren, todo esto reactivó una percepción instalada en la sociedad: la sensación de que, cuando se habla de la policía, siempre aparece la idea de que los que terminan presos son los “ladrones de gallina” y de que la institución no actúa libremente ni con claridad.
Los hechos del día dejaron ese debate sobre la mesa. Con investigaciones abiertas, denuncias en juego y actores institucionales bajo presión, Tucumán atravesó una jornada donde las irregularidades policiales y las tensiones judiciales volvieron a quedar expuestas sin filtros.