El Rompecabezas de Federico van Mameren: la policía, la justicia y una crisis que vuelve a exponer a Tucumán

Durante la tarde, incluso llegó a tambalear la continuidad del jefe de Policía. La sucesión de versiones, dudas y movimientos internos convirtió a la fuerza en un escenario de incertidumbre. Para Van Mameren, todo esto reactivó una percepción instalada en la sociedad: la sensación de que, cuando se habla de la policía, siempre aparece la idea de que los que terminan presos son los “ladrones de gallina” y de que la institución no actúa libremente ni con claridad.