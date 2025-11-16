Telekino: cuántos miles de millones ganó el único apostador que acertó los 15 números este domingo

El sorteo del Telekino de este domingo 16 de noviembre de 2025 (concurso Nº 2402) dejó un único ganador en la modalidad tradicional. El afortunado acertó los 15 números y se llevó un premio multimillonario, además de una larga lista de regalos adicionales. Acá podés revisar todos los resultados para controlar tu cartón.