Telekino: cuántos miles de millones ganó el único apostador que acertó los 15 números este domingo

Además del pozo principal y el Rekino, también se sortean premios especiales como autos. Cómo consultar estas categorías.

Hace 1 Hs

El sorteo del Telekino de este domingo 16 de noviembre de 2025 (concurso Nº 2402) dejó un único ganador en la modalidad tradicional. El afortunado acertó los 15 números y se llevó un premio multimillonario, además de una larga lista de regalos adicionales. Acá podés revisar todos los resultados para controlar tu cartón.

Telekino: cuánto ganó el único apostador con 15 aciertos

El ganador del pozo máximo se llevó un premio total de $3.764.924.084.

Además, obtuvo:

Dos casas estilo americana (una completamente amueblada)

Un auto 0 km

Dos camionetas

Un viaje a Río de Janeiro para dos personas

Un crucero por Brasil

Un viaje a México para dos personas

Números ganadores del Telekino (16 de noviembre de 2025)

El apostador acertó la siguiente combinación de 15 números:

01 - 15 - 05 - 11 - 14 - 19 - 25 - 09 - 12 - 23 - 16 - 03 - 24 - 07 - 22

Resultados completos para controlar tu cartón

Telekino – Resultados del sorteo (16/11/2025)

01 - 15 - 05 - 11 - 14 - 19 - 25 - 09 - 12 - 23 - 16 - 03 - 24 - 07 - 22

Rekino – Resultados del sorteo (16/11/2025)

03 - 17 - 10 - 06 - 21 - 07 - 22 - 20 - 13 - 02 - 25 - 14 - 04 - 11 - 19

Telekino: aciertos, ganadores y premios

15 aciertos: 1 ganador – más de $3.700 millones.

14 aciertos: 26 ganadores – $413.783 cada uno.

13 aciertos: 862 ganadores – $37.673 cada uno.

12 aciertos: 10.300 ganadores – $10.719 cada uno.

Rekino: aciertos, ganadores y premios

33 ganadores con 14 aciertos, cada uno se llevó $120.744.

¿Cómo se juega al Telekino?

Cada cartón cuesta $100 e incluye 15 números del 01 al 25. Durante el sorteo se extraen 15 bolillas.

Quien acierta los 15 números gana el pozo máximo, que se acumula si no hay ganador.

También hay premios para quienes logren 14, 13, 12 y 11 aciertos.

¿Qué es el Rekino y cómo participar?

En la parte inferior del mismo cartón aparecen nuevamente los 15 números. Con ellos se juega un sorteo extra en efectivo.

El Rekino siempre reparte su pozo, ya sea al ganador con 15 aciertos o, si no lo hay, entre quienes obtengan 14.

Premios adicionales del Telekino

Además del pozo principal y el Rekino, también se sortean premios especiales como autos, electrodomésticos y viajes, a través del número de cartón. Solo participan los cartones vendidos cada semana, por lo que siempre hay ganadores.

Para verificar tu jugada, podés ingresar al sitio oficial del Telekino y consultar tu cartón.

