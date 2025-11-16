Filman extrañas luces en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

“Estábamos comiendo un asado y a las 3 vimos, desde mi casa en El Corte, unas luces extrañas hacía el sudeste de Tucumán. Iban en varias direcciones y comenzaban a brillar débilmente hasta ser más luminosas que las estrellas. Luego se atenuaban nuevamente. El fenómeno se repitió durante más de 40 minutos y en todas direcciones, incluso de arriba hacia abajo. Con los binoculares se podían ver, además, muchas otras luces que circulaban en todas las direcciones, pero más lejanas. Lo más impresionante fue que, en medio de esas luces, cayó un cometa azulado muy grueso, que no pudimos captar”, dice el fragmento que acompañó una serie de videos que se viralizaron en diferentes grupos de WhatsApp.