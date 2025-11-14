EN VIVO: Atlético Tucumán pierde 2-1 en su visita a Lanús

20:46 hs

Finaliza el primer tiempo

Cuando parecía que la noche se complicaba, Atlético consiguió el empate, puso la pelota al piso y empezó a jugar. Se acercó en reiteradas ocasiones al arco custodiado por Losada y pudo haber marcado el segundo.

El "Decano" reingresa al vestuario con buenas sensaciones.