EN VIVO: Atlético Tucumán reaccionó y iguala 1-1 en su visita a Lanús

19:22 hs

Antecedentes negativos para el "Decano"

Por su parte, Atlético Tucumán fue dirigido en diez ocasiones por Pablo Dóvalo, con un saldo negativo de cinco derrotas, tres igualdades y sólo dos victorias. El último encuentro fue en la caída por la mínima en su visita a Gimnasia, por la jornada siete del actual torneo. Los dirigidos por Colace perdieron los últimos tres partidos bajo su arbitraje y hace cinco que no consigue la victoria.

Dóvalo arbitró una única vez un Lanús – Atlético Tucumán: fue por la Copa de la Liga 2021. Ese día, el "Granate" venció a Atlético 2 a 1, en La Fortaleza, con goles de José Sand y Matías Esquivel. Guillermo Acosta descontó para el "Decano".