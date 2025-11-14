Surgen detalles de la trama del caso de los presos que trabajaban en la casa de un comisario en El Cadillal

Pero habría otros uniformados implicados, además del ex jefe y de su segundo, Sergio Juárez, que está siendo investigado por no haber denunciado a su superior. En la lista también aparecen tres comisarios inspectores, es decir, personal con rango alto. Fueron pasados a disponibilidad los jefes del Cuerpo de Infantería de la URN (donde se alojaban los condenados), dos jefes de zona (señalados por no haber realizado los controles necesarios del movimiento de los presos), la responsable del personal (pasó por alto lo que hacían Trejo y Teseira) y las encargadas de hacer los trámites administrativos de Beltrán. La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que ya son ocho los efectivos que están siendo investigados.