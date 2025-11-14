EN VIVO: la Selección Argentina empata 2-2 ante México en el Mundial Sub 17 de Qatar y busca el pase a octavos de final

Argentina llega a los 16avos respaldada por una actuación que la instaló entre las principales aspirantes del torneo. Fue el equipo más destacado de la fase inicial: ganó los tres encuentros, acumuló 9 puntos y cerró con una diferencia de gol de +9.

Su camino comenzó con un ajustado 3-2 frente a Bélgica, siguió con un trabajado 1-0 ante Túnez y terminó con un contundente 7-0 sobre Fiyi, resultado que reflejó la solidez y la evolución del equipo partido a partido.

Ese rendimiento la dejó en lo más alto del ranking general y, por reglamento, la llevó a cruzarse con el peor de los terceros. Allí apareció México, un seleccionado con historia fuerte en categorías juveniles.