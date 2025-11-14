EN VIVO: la Selección Argentina empata 2-2 ante México en el Mundial Sub 17 de Qatar y busca el pase a octavos de final

86': ¡Gol de Argentina!
Apareció Closter en el área para empujarla y marca el 2-2. La Selección vuelve a meterse en partido en Qatar.
61': Doble cambio en Argentina
Se retiran Tulián, autor del único gol albiceleste, y Martis. En su lugar ingresan Bouhier y Jainikoski, buscando mayor frescura para revertir el 2-1.
Gol de México
El VAR validó el tanto y Gamboa marca su segundo gol del partido para poner el 2-1. Argentina queda abajo en el marcador y necesita reaccionar rápido.
52': Cambios en la Selección Argentina
Ingresan Ojeda y Mattar en lugar de Tello y Pujol.
1' ST: Gol de México
Lo hizo Gamboa al comienzo del segundo tiempo.
¡Final del primer tiempo!
Se salvó Argentina
Gran atajada de José Castelau
México, muy fuerte al límite
El partido se juega con mucha fricción. Se registran 12 faltas en total y 10 son de México, que ya tiene dos jugadores amonestados. Argentina sigue arriba y controla el ritmo pese al juego brusco del rival.
El gol de Tulián
8' PT: ¡Gol de Argentina!
Ramiro Tulian abrió el marcador con un remate cruzado que se metió contra el palo izquierdo.
Córner para Argentina
¡Comenzó el partido!
Los equipos salen al campo de juego
Formación confirmada de Argentina
Las posibles formaciones
Argentina
DT: Diego Placente
José Castelau;
Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar;
Alejandro Tello, Gastón Bouhier;
Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner;
Thomás De Martis y Felipe Esquivel.
México
DT: Carlos Cariño
Santiago López;
Adrián Villa, Félix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera;
José Humberto Mancilla López, Óscar Pineda, Íñigo Cibrián, Gael Ortega;
Lucca Vuoso, Máximo Reyes.