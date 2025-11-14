Secciones
EN VIVO: la Selección Argentina le gana a México en el Mundial Sub 17 de Qatar y busca el pase a octavos de final

Después de una primera fase impecable, el equipo de Diego Placente se mide desde las 11.45 contra México. Transmiten DSports y TV Pública.

Hace 10 Min
12:35 hs

¡Final del primer tiempo!

12:27 hs

Se salvó Argentina

Gran atajada de José Castelau

12:20 hs

México, muy fuerte al límite

El partido se juega con mucha fricción. Se registran 12 faltas en total y 10 son de México, que ya tiene dos jugadores amonestados. Argentina sigue arriba y controla el ritmo pese al juego brusco del rival.

12:03 hs

El gol de Tulián

11:56 hs

8' PT: ¡Gol de Argentina!

Ramiro Tulian abrió el marcador con un remate cruzado que se metió contra el palo izquierdo.

11:53 hs

Córner para Argentina

11:45 hs

¡Comenzó el partido!

11:37 hs

Los equipos salen al campo de juego

11:31 hs

Formación confirmada de Argentina

09:56 hs

Las posibles formaciones

Argentina

DT: Diego Placente
José Castelau;
Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar;
Alejandro Tello, Gastón Bouhier;
Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner;
Thomás De Martis y Felipe Esquivel.

México

DT: Carlos Cariño
Santiago López;
Adrián Villa, Félix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera;
José Humberto Mancilla López, Óscar Pineda, Íñigo Cibrián, Gael Ortega;
Lucca Vuoso, Máximo Reyes.

Lo que tenés que saber

Argentina llega a los 16avos respaldada por una actuación que la instaló entre las principales aspirantes del torneo. Fue el equipo más destacado de la fase inicial: ganó los tres encuentros, acumuló 9 puntos y cerró con una diferencia de gol de +9.
Su camino comenzó con un ajustado 3-2 frente a Bélgica, siguió con un trabajado 1-0 ante Túnez y terminó con un contundente 7-0 sobre Fiyi, resultado que reflejó la solidez y la evolución del equipo partido a partido.

Ese rendimiento la dejó en lo más alto del ranking general y, por reglamento, la llevó a cruzarse con el peor de los terceros. Allí apareció México, un seleccionado con historia fuerte en categorías juveniles. 

