Chequeado dice que es falsa una supuesta placa con una frase de Juan Grabois sobre la Boleta Única de Papel

No existe registro de Infobae ni de Grabois con la frase viral

Para analizar la veracidad de la placa, este medio realizó una búsqueda en Google con las palabras clave "sin la boleta única de papel ganábamos por afano" y el apellido "Grabois". El resultado: no existen registros de esa frase publicada ni en las redes o sitio web de Infobae ni declaraciones públicas de Grabois en ese sentido.