Chequeado dice que es falsa una supuesta placa con una frase de Juan Grabois sobre la Boleta Única de Papel

La imagen viral fue desmentida también por otros verificadores de datos.

Hace 1 Hs

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

- Circula en redes sociales una supuesta placa con la imagen y logo de Infobae que muestran una presunta declaración de Juan Grabois: "Sin la Boleta Única de Papel ganábamos por afano". Pero esto es falso.

- No existen registros de que Infobae haya publicado la supuesta placa ni de que Grabois haya dicho públicamente esa frase. La foto de la placa viral fue utilizada por Infobae en julio de 2023.

- Desde Infobae aseguraron que esa placa “no salió de ese medio”. La imagen viral fue desmentida también por otros verificadores de datos.

Chequeado dice que es falsa una supuesta placa con una frase de Juan Grabois sobre la Boleta Única de Papel

Tras las elecciones legislativas 2025, comenzó a circular en X una supuesta placa con la estética y el logo de Infobae, que adjudica a Juan Grabois la frase: “Sin la boleta única de papel ganábamos por afano”.

Sin embargo, se trata de una placa falsa: no hay registros públicos de que Infobae haya difundido esa pieza ni que Grabois haya hecho esa declaración en ningún medio.

El contenido cuenta con más de 850.000 visualizaciones en X.

No existe registro de Infobae ni de Grabois con la frase viral

Para analizar la veracidad de la placa, este medio realizó una búsqueda en Google con las palabras clave "sin la boleta única de papel ganábamos por afano" y el apellido "Grabois". El resultado: no existen registros de esa frase publicada ni en las redes o sitio web de Infobae ni declaraciones públicas de Grabois en ese sentido.

En cambio, la foto empleada ya había sido usada por Infobae en julio de 2023 pero con el texto "Juan Grabois: 'Si soy presidente, indulto a Cristina'".

Mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google Imágenes y TinEye, tampoco se detectaron resultados que vinculen la placa viral a publicaciones de Infobae. Las herramientas muestran que la fotografía original se publicó por primera vez en 2023.

La estética y formato tampoco coinciden con los usados por Infobae

El análisis de la imagen viral arroja otras inconsistencias: el formato de la placa es cuadrado, mientras que Infobae utiliza formato 4:5 en sus piezas para redes.

El formato y tipografía de la placa viral no coinciden con los de Infobae.

Chequeado dice que es falsa una supuesta placa con una frase de Juan Grabois sobre la Boleta Única de Papel

A la izquierda, una placa verdadera publicada por Infobae en julio de 2023; a la derecha, la placa falsa. El formato y estilo de las letras de ambas difiere.

Ante la consulta, desde Infobae aseguraron que la placa "no salió de ese medio" y precisaron que existe una diferencia de formato y estilo.

La desinformación también fue verificada por AFP Factual.

Utilizamos herramientas de inteligencia artificial para asistir en la redacción de esta nota, siguiendo nuestros estándares editoriales. Todo el contenido fue revisado y verificado por nuestros periodistas y editores.

Temas Juan GraboisElecciones 2025
