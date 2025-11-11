Imputan al jefe de la Unidad Regional Norte: ordenan la aprehensión del comisario Gustavo Beltrán

La fiscal María Rivadeneira ordenó este martes la aprehensión del comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, luego de que una investigación confirmara que habría utilizado presos y agentes policiales para realizar trabajos de albañilería en su vivienda particular, ubicada en la zona de El Cadillal.
El caso estalló tras una denuncia anónima que advertía sobre el uso irregular de recursos humanos del Estado en una obra privada. Funcionarios de la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone de Valls, constataron en el lugar la presencia de dos detenidos y un policía realizando tareas de construcción en la propiedad del comisario.
Ante la gravedad del hecho, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, informó lo ocurrido al gobernador Osvaldo Jaldo, quien dispuso la inmediata intervención de la Justicia y la separación preventiva de los implicados.
Beltrán fue trasladado al Departamento D1 (Personal) por orden del jefe de Policía, Joaquín Girvau, donde permaneció hasta que la kiscalía concretó la medida judicial. En horas de la tarde, se confirmó oficialmente su imputación y aprehensión.
En tanto, el segundo jefe de la URN, Sergio Juárez, también se encuentra bajo investigación, aunque por el momento no pesa sobre él una orden de detención.
El caso, que ya tuvo repercusión nacional, pone nuevamente bajo la lupa el control interno de la fuerza policial tucumana y el uso indebido de recursos estatales.
Las actuaciones judiciales continúan en curso, mientras se espera que en las próximas horas se defina la situación procesal de los involucrados.