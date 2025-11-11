Secciones
Cambio de planes para la Selección Argentina: el amistoso ante Angola se jugará antes de lo previsto

La organización del encuentro en Luanda decidió adelantar una hora el inicio del partido. Finalmente, el compromiso se disputará este viernes a las 12.

CAMBIO DE ÚLTIMO MOMENTO. El duelo ante Angola se jugará el viernes a las 12 en Luanda, con transmisión de TyC Sports. CAMBIO DE ÚLTIMO MOMENTO. El duelo ante Angola se jugará el viernes a las 12 en Luanda, con transmisión de TyC Sports. ./X @Argentina
Hace 1 Hs

La Selección Argentina tendrá una modificación en su única presentación de esta fecha FIFA. El duelo ante Angola, que se disputará este viernes en Luanda, fue adelantado una hora y comenzará a las 12, con transmisión de TyC Sports. En principio, el encuentro estaba previsto para las 13, pero la organización solicitó el cambio por cuestiones logísticas.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni se entrena en el predio de Elche, en Alicante, España, donde este martes realizó una nueva práctica. Será la última semana de actividad del año para el grupo, que solo tendrá cuatro entrenamientos antes de viajar al continente africano. Finalizado el amistoso, los jugadores quedarán liberados y no regresarán a España, decisión que tomó el propio entrenador.

La convocatoria sufrió varias bajas importantes: Enzo Fernández quedó descartado por un edema óseo en su rodilla, mientras que Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron desafectados por no haberse aplicado las vacunas correspondientes. Tampoco fueron citados Leandro Paredes ni Marcos Acuña, debido al calendario del fútbol argentino.

En contrapartida, Scaloni sumó nombres nuevos y algunos regresos. Lisandro Martínez, que continúa su puesta a punto tras la lesión de ligamentos en Manchester United, volvió a ser convocado. También se incorporaron Kevin Mac Allister, Emiliano Buendía y Franco Mastantuono, atacante del Real Madrid que arrastra una pubalgia y no había sido incluido en la lista inicial.

El amistoso frente a Angola marcará el cierre del año para los campeones del mundo. Será además una buena oportunidad para observar a varios futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en la órbita de la Selección.

