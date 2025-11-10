Secciones
SociedadEducación

Los 10 cambios que proponen los jóvenes para la nueva secundaria

Qué materias faltan, cómo deberían evaluarse y por qué la escuela debería escuchar más a los estudiantes. Desde el aula, más de 300 alumnos tucumanos debatieron y repensaron el sistema educativo con el objetivo de proponer cambios concretos para que aprender vuelva a tener sentido porque hay una generación que quiere ser escuchada y que desea espacios más participativos.

GRAN CONVOCATORIA. Más de 300 alumnos participaron del debate en el que reflexionaron sobre la secundaria que desean para el futuro. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA AMARILLO GRAN CONVOCATORIA. Más de 300 alumnos participaron del debate en el que reflexionaron sobre la secundaria que desean para el futuro. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA AMARILLO
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 35 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánMinisterio de Educación de TucumánCentro de Investigación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escuela Alfonsina Storni: gracias a una ecobatucada, los alumnos conocieron el mar

Escuela Alfonsina Storni: gracias a una ecobatucada, los alumnos conocieron el mar

Lo más popular
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027
1

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”
2

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
3

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
4

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
5

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
6

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Más Noticias
Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

Tendencia 2026: la prenda que deja atrás al corpiño y está de moda en Europa

Tendencia 2026: la prenda que deja atrás al corpiño y está de moda en Europa

Horóscopo chino y la energía del dragón: las predicciones de Ludovica Squirru para la semana del 10 al 16 de noviembre

Horóscopo chino y la energía del dragón: las predicciones de Ludovica Squirru para la semana del 10 al 16 de noviembre

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Alerta amarilla por tormentas y granizo: las provincias afectadas este lunes

Alerta amarilla por tormentas y granizo: las provincias afectadas este lunes

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 9 de noviembre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 9 de noviembre?

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nublado y se espera un leve aumento de la temperatura

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nublado y se espera un leve aumento de la temperatura

Comentarios