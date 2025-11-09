Secciones
EN VIVO: Atlético Tucumán define su futuro en Primera frente a Godoy Cruz

Desde las 21.30, el “Decano” se juega la permanencia en el “José Fierro”. Con varias modificaciones, el equipo intentará volver al triunfo y llevar alivio a sus hinchas.

Hace 2 Min
21:07 hs

"11" confirmado para Atlético

20:46 hs

El plantel ya se encuentra en el "José Fierro"

20:45 hs

El "Decano" va con la alternativa

20:44 hs

Todo listo en el "Tomba"

20:06 hs

Los elegidos por Omar Asad para el duelo de esta noche

20:06 hs

Los convocados del "Decano"

Lo que tenés que saber

El “Decano” necesita ganar esta noche para asegurarse matemáticamente la permanencia en la máxima categoría. Si empata, deberá esperar otros resultados.

