EN VIVO Franco Colapinto escala posiciones y se ubica 13° en el GP de Brasil

"Tengo rota la suspensión delantera", dijo Leclerc, que abandonaría
El piloto de Mónaco perdió un neumático en la vuelta 6 y se queda afuera de la carrera.
Safety Car
Hamilton también parece haber estado involucrado en un accidente. El siete veces campeón del mundo no tiene alerón delantero.
Largó el Gran Premio de Brasil de la F-1
Vuelta previa antes de la largada del Gran Premio de Brasil
Los monoplazas ya se acomodan en la grilla de largada
Los pilotos ya giran en la vuelta previa al GP de Brasil
Colapinto y Gasly, en la Driver's Parade previa al GP de Brasil
Colapinto llegó a Interlagos y firmó autógrafos
Verstappen y Ocon largarán desde el fondo
Los equipos Red Bull y Hass decidieron cambiar la unidad de potencia y otros elementos de sus monoplazas por lo que Max Verstappen y Esteban Ocon saldrán desde el pitlane en el GP de Brasil. Esta decisión benefició a Franco Colapinto, que subirá hasta el puesto 16°, después de haber clasificado 18°.
Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?
La carrera de Interlagos presentará nuevos desafíos para el piloto argentino. Televisan Fox Sports y Disney+.Ver más