EN VIVO: Franco Colapinto busca redimirse tras el accidente del sprint y lograr una buena clasificación en el GP de Brasil de Fórmula 1

El argentino afronta una jornada decisiva en Interlagos, con el objetivo de recuperar confianza después de una mañana complicada. La actividad comienza a las 15, con transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium.

Después del golpe en la carrera sprint, Franco Colapinto vuelve a salir a pista en Interlagos para disputar la clasificación del Gran Premio de Brasil. El argentino buscará una buena posición de largada para la competencia principal del domingo.

La jornada del viernes dejó una noticia importante para su futuro. Alpine confirmó que el bonaerense será piloto titular de la escudería en la temporada 2026. Sin embargo, el sábado no tuvo el comienzo esperado, ya que perdió el control en la sexta vuelta del sprint y debió abandonar, mientras su compañero Pierre Gasly alcanzó el octavo puesto y sumó un punto.

La sesión clasificatoria definirá el orden de partida para la carrera principal, con todos los equipos atentos a la posibilidad de lluvia sobre el circuito paulista.

