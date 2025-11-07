Secciones
DeportesTenis

Mayar Sherif sigue firme y ya está en semifinales del WTA 125 de Tucumán

La egipcia Mayar Sherif volvió a mostrar toda su jerarquía y avanzó a las semifinales del WTA 125 de Tucumán tras derrotar por un contundente 6-1 y 6-2 a la chilena Antonia Vergara Rivera, en el duelo disputado en la cancha 1 del Tucumán Lawn Tennis Club.

Mayar venció a Vergara Rivera en cuartos de final. Mayar venció a Vergara Rivera en cuartos de final.
Hace 1 Hs

La egipcia Mayar Sherif volvió a mostrar toda su jerarquía y avanzó a las semifinales del WTA 125 de Tucumán tras derrotar por un contundente 6-1 y 6-2 a la chilena Antonia Vergara Rivera, en el duelo disputado en la cancha 1 del Tucumán Lawn Tennis Club.

La número 3 del cuadro impuso condiciones desde el comienzo. Su potencia desde el fondo y la precisión en el servicio marcaron la diferencia en un partido que apenas superó la hora de juego. Sherif ganó el 78% de los puntos con su primer saque, conectó tres aces y quebró el servicio de su rival en cuatro oportunidades. Además, se mantuvo sólida en los intercambios largos, con un 69% de efectividad en los puntos ganados con su primer saque.

Del otro lado, Vergara Rivera intentó resistir desde la defensa, pero no encontró respuestas ante la agresividad constante de la egipcia, que dominó todos los sectores de la cancha y se llevó 68 puntos contra 47 de su oponente. La chilena no dispuso de oportunidades de quiebre durante todo el encuentro.

“Sabía que tenía un ritmo que ella, pero ella defendía muy bien. Tenía que estar tranquila y hacer mi juego para poder ganar”, dijo.

Con esta victoria, Sherif confirmó su favoritismo en Tucumán y se metió entre las cuatro mejores del certamen. En semifinales, enfrentará a la ganadora del duelo entre Julia Riera y Simona Waltert, en lo que promete ser un choque vibrante.

“No tengo expectativa. Estoy un poco enferma. Estoy contenta de volver a una semifinal del 125, que hace tiempo que no lo hacía”, indicó la egipcia.

La egipcia, que reside en España y se consagró campeona este año en el WTA 125 de Valencia, continúa demostrando por qué es una de las jugadoras más sólidas del circuito. En Tucumán, ya dejó en el camino a Polona Hercog, Anastasia Zolotareva y ahora a Vergara Rivera, consolidando su condición de gran candidata al título.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
2

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana
3

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
4

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
5

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales
6

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

Más Noticias
Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Remontada heroica en la Liga Argentina: Estudiantes venció a Colón tras ir 20 puntos abajo

Remontada heroica en la Liga Argentina: Estudiantes venció a Colón tras ir 20 puntos abajo

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

Comentarios