Hace 1 Hs
EN VIVO Colapinto espera la confirmación de Alpine en la antesala del GP de Brasil de la F-1
¿CUENTA REGRESIVA? Colapinto podría ser confirmado hoy como segundo piloto de Alpine para la temporada 2026. ARCHIVO
Lo que tenés que saber
Los rumores y un enigmático mensaje de Alpine reavivaron la ansiedad de los fanáticos argentinos, que esperan la confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para la temporada 2026. Todo sucedería minutos antes de que el argentino salga a la pista de Interlagos, para dar inicio a las pruebas libres del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.