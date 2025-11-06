Portugal interceptó un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína en el Atlántico

Condiciones extremas y modus operandi

Vítor Ananias, jefe de la unidad antidrogas de la PJ, explicó que la diversidad de nacionalidades entre los detenidos demuestra que la organización operaba de manera transnacional. Además, destacó la dureza de las condiciones a bordo de este tipo de embarcaciones: “Entre el calor, los gases del barco y el fuerte oleaje, incluso un solo día resulta complicado. Al cabo de 15 o 20 días, lo único que uno desea es salir de ahí”, afirmó.