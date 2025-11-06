Descubren una nueva enfermedad neurológica ultrarrara con solo trece casos en el mundo

Un equipo internacional liderado por científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), descubrió una nueva enfermedad neurológica ultrarrara provocada por mutaciones en el gen RPS6KC1. Hasta el momento, solo trece personas en el mundo han sido diagnosticadas con esta patología.
El hallazgo, publicado en la revista American Journal of Human Genetics, se logró gracias a la secuenciación del genoma completo y al uso de nuevas herramientas de genómica clínica y algoritmos computacionales desarrollados por el equipo del Idibell.
“Es una enfermedad que afecta la sustancia blanca del cerebro. Los pacientes presentan dificultades para caminar, deterioro cognitivo, retraso en el desarrollo o dismorfias faciales”, explicó Aurora Pujol, directora del Departamento de Neurometabolismo del Idibell y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (Ciberer).
Una mutación que cambia el diagnóstico
Los investigadores identificaron la mutación en trece personas pertenecientes a ocho familias sin parentesco entre sí, distribuidas en países como España, Estados Unidos, Italia, Alemania, Reino Unido, Irán, Finlandia, Estonia, Pakistán y Turquía.
Uno de los casos fue diagnosticado en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Cataluña. Según los expertos, ahora que la enfermedad ha sido identificada y catalogada, es probable que aparezcan más diagnósticos en el corto plazo.
Aunque todavía no existe tratamiento, el descubrimiento representa “un gran avance para el diagnóstico de enfermedades raras”, señaló Pujol, quien destacó que ponerle nombre a una patología ofrece alivio y esperanza a las familias afectadas, además de abrir la puerta a futuras investigaciones.
Síntomas y gravedad variable
Las manifestaciones clínicas son diversas: pueden ir desde formas congénitas graves e incompatibles con la vida, hasta paraplejia espástica, problemas cognitivos o de conducta leves. En algunos casos, los pacientes presentan solo alteraciones cognitivas sin afectación motora.
Los científicos encontraron similitudes entre esta nueva enfermedad y el síndrome de Coffin-Lowry, otro trastorno genético minoritario causado por mutaciones en un gen de la misma familia (RPS6KA3), que también provoca anomalías del crecimiento y discapacidad intelectual.
El estudio subraya la importancia de la colaboración internacional en la investigación de enfermedades raras, un campo donde los avances científicos pueden marcar la diferencia para millones de personas.