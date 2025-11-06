Tormentas y alerta naranja para este jueves: cupales serán las zonas más afectadas del país

Adicionalmente, el alerta amarilla para San Juan y Catamarca es por la activación del viento Zonda, que impactará con ráfagas de hasta 75 km/h (vientos sostenidos entre 30 y 45 km/h). Este fenómeno natural podría causar una disminución de la visibilidad, un marcado incremento térmico y un ambiente con muy baja humedad relativa.