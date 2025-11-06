Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió múltiples alertas amarillas y naranjas por tormentas, que afectarán a 11 provincias este jueves 6 de noviembre. El organismo clasifica estos fenómenos como potencialmente “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este jueves: las provincias afectadas
La alerta más grave (naranja) se concentra en Córdoba, San Luis y Mendoza. En estas provincias, se esperan tormentas severas caracterizadas por caída de granizo, intensas ráfagas de viento (superiores a 90 km/h), fuerte actividad eléctrica y lluvias copiosas en lapsos breves. Estas condiciones se presentarán con temperaturas que oscilarán entre los 14°C (mínima) y 26°C (máxima).
Las provincias bajo alerta amarilla son el extremo oeste de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, el noreste de Chubut, el sur y oeste de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y Catamarca.
Adicionalmente, el alerta amarilla para San Juan y Catamarca es por la activación del viento Zonda, que impactará con ráfagas de hasta 75 km/h (vientos sostenidos entre 30 y 45 km/h). Este fenómeno natural podría causar una disminución de la visibilidad, un marcado incremento térmico y un ambiente con muy baja humedad relativa.