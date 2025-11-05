Secciones
Crisis del transporte: rige el paro de choferes de la UTA en la capital tucumana

El secretario general del gremio, César González, dijo a LA GACETA que la decisión fue adoptada por el cuerpo de delegados y que “ya está rigiendo”.

Hace 5 Min

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), César González, confirmó a LA GACETA que el gremio resolvió implementar una medida de fuerza en el servicio de transporte público de San Miguel de Tucumán.

“Se ha confirmado la medida de fuerza”, afirmó González, quien explicó que la decisión fue adoptada por el cuerpo de delegados del sindicato. La medida abarca para las líneas urbanas, es decir de la 1 a la 19. 

Según se confirmó, los alcances del paro serán definidos y comunicados luego de la reunión de la mesa ejecutiva de la UTA, prevista para las próximas horas.

De todos modos, el dirigente aclaró que “ya está rigiendo” lo dispuesto por el sindicato, en el marco del conflicto que mantiene el gremio con los empresarios del sector por la situación salarial y laboral de los trabajadores.

En tanto, los empresarios del sector afirmaron a este diario que ya fueron notificados sobre el paro, y aseveraron que los tomó "por sorpresa" por la inmediatez.

La audiencia que fracasó

Este mediodía se realizó una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo con la presencia de representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), pero sin la participación del municipio capitalino, que había sido convocado.

Al término del encuentro, el secretario general de la UTA, César González, confirmó que los empresarios ratificaron las suspensiones de choferes y que el gremio rechazó la medida “en todos y cada uno de sus términos”. 

Crisis en el transporte: “Si no hay una solución, lamentablemente vamos a analizar qué medidas adoptar”

“No vamos a aceptar bajo ningún concepto la suspensión del personal. Sabemos que las empresas están en crisis, que la situación no está bien para nadie, pero suspendiendo a los compañeros no van a solucionar sus problemas”, había manifestado.

Según informó González, las suspensiones afectan a unos 150 trabajadores y se aplicarían de manera rotativa. En cuanto a la ausencia del municipio en la audiencia, consideró que hubiera sido importante su presencia. “Creo que hubiese sido lo correcto. Eso habría evitado este tipo de situaciones. Pero nuestro conflicto no es con la municipalidad ni con la provincia, sino con los empresarios”, aclaró.

Crisis en el transporte: “Hace mucho que somos los malos de la película, pero los números no cierran”

El dirigente no descartó participar en la reunión ampliada que convocará el municipio el próximo viernes: “Si nos invitan, no tenemos ningún problema en asistir”.

Temas César GonzálezGremioCrisis del transporte
