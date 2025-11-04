Secciones
Estudiantes debutó con una victoria ajustada ante Jujuy Básquet en la Liga Argentina

La "Cebra" ganó 73-70 en su estreno en casa, con una gran actuación de Federico Pedano, autor de 16 puntos y 13 rebotes. El jueves volverá a jugar en el “Coco” Ascárate frente a Colón de Santa Fe.

Joe Hampton se prepara para lanzar la Naranja. Joe Hampton se prepara para lanzar la "Naranja". Foto de Lourdes Corbalán/ Prensa Estudiantes
04 Noviembre 2025

Estudiantes comenzó su camino con el pie derecho. En un partido intenso y cambiante, el conjunto tucumano derrotó a Jujuy Básquet por 73-70 en el estadio “Coco” Ascárate. Federico Pedano fue la figura del encuentro con una planilla destacada: 16 puntos, 13 rebotes y un triple clave en los segundos finales que selló el triunfo.

El inicio fue ideal para la “Cebra”, que impuso su ritmo desde el salto inicial. Con buena defensa y un ataque ordenado, Estudiantes sacó 11 puntos de ventaja en el primer cuarto y dominó los primeros minutos del juego. Sin embargo, el conjunto jujeño se acomodó con el correr del partido: ajustó su defensa, frenó el trabajo de "DJ" Alicea en el perímetro y aprovechó los espacios en la pintura.

Un pasaje de alto vuelo de Jujuy -triple, recuperación inmediata y otro triple consecutivo- redujo la diferencia a solo cinco puntos al cierre del primer tiempo. Ibarra y Grutsak fueron las principales cartas ofensivas de la visita.

El tercer cuarto mantuvo el equilibrio: los jujeños sostuvieron la eficacia desde el tiro externo, mientras que Estudiantes encontró soluciones en el juego interior de Javier Bollo, quien cerró la noche con 12 puntos y 12 rebotes. "DJ" Alicea también fue determinante, con 15 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

El cierre fue de alto voltaje. Con el marcador igualado y apenas 20 segundos en el reloj, Pedano convirtió un triple que le dio dos puntos de ventaja a Estudiantes. En la última jugada, el local defendió con solidez y el propio Pedano fue a la línea de libres: anotó uno de dos y sentenció el 73-70 definitivo.

Los parciales del encuentro fueron 22-11, 24-30, 16-16 y 11-13, reflejo de la paridad del juego y de la reacción jujeña tras el arranque favorable a los tucumanos.

Estudiantes volverá a presentarse el jueves, cuando reciba a Colón de Santa Fe en el “Coco” Ascárate, desde las 21.30. El objetivo será mantener la intensidad mostrada en el debut y seguir consolidando su localía.

