Estudiantes debutó con una victoria ajustada ante Jujuy Básquet en la Liga Argentina

El inicio fue ideal para la “Cebra”, que impuso su ritmo desde el salto inicial. Con buena defensa y un ataque ordenado, Estudiantes sacó 11 puntos de ventaja en el primer cuarto y dominó los primeros minutos del juego. Sin embargo, el conjunto jujeño se acomodó con el correr del partido: ajustó su defensa, frenó el trabajo de "DJ" Alicea en el perímetro y aprovechó los espacios en la pintura.