El Tucumán Open sigue mañana con los octavos de singles y cuartos de final de dobles

En el cuadro individual, abrirán la jornada la chilena Antonia Vergara Rivera frente a la argentina Luisina Giovannini, por los octavos de final. A continuación, no antes de las 18, Julia Riera volverá a presentarse en la cancha central para enfrentar a la francesa Carole Monnet, octava preclasificada del certamen. El cierre del día, previsto no antes de las 20, tendrá a la egipcia Mayar Sherif (3) ante la rusa Anastasia Zolotareva, en otro duelo que promete buen nivel.