Una española terminó en la comisaría después de que ChatGPT alertara a la policía por sus búsquedas: “Se pensaba que estaba planeando un asesinato”

OpenAI confirma parcialmente este procedimiento en su página web, en un apartado titulado “Ayudando a las personas cuando más lo necesitan”. Allí explica que, en casos de riesgo inminente para terceros, un grupo especializado puede intervenir. Sin embargo, el protocolo no se aplica cuando la amenaza es hacia uno mismo: en esos casos, ChatGPT ofrece únicamente recursos de ayuda y líneas de apoyo emocional.