Lo que comenzó como una tarde de ocio para una creadora de contenido terminó con una orden judicial, un interrogatorio y su celular requisado. Así lo contó Mabel, conocida en TikTok como @_mabelart, cuyo relato se volvió viral y desató un intenso debate sobre la vigilancia digital y los límites de la inteligencia artificial (IA).
“Ten cuidado con lo que le cuentas a ChatGPT”, comienza diciendo en su video, que ya acumula cientos de miles de reproducciones. Aficionada al true crime, Mabel explicó que su curiosidad por los casos criminales la llevó a hacer preguntas comprometedoras al chatbot de OpenAI, entre ellas:
“¿Cuánto tarda un cuerpo en deshacerse en ácido?”,
“¿Cómo se elimina el ADN de una escena?”, o
“¿Qué pasa si entierras algo en el bosque?”
“Yo soy fan del true crime, pero si alguien veía mis búsquedas desde fuera, pensaría que estaba planeando un asesinato”, dice entre risas.
“Tenemos una orden de registro de tu teléfono”
Días después, según cuenta, recibió una notificación judicial para acudir a declarar. Pensó que sería por un asunto laboral, pero al llegar a la comisaría se encontró con algo inesperado:
“Me dicen que tienen una orden para registrar mi teléfono móvil”, relató. “Y me enseñan un montón de hojas impresas con mis conversaciones con ChatGPT”.
Los agentes comenzaron a interrogarla sobre sus preguntas: “Que por qué había preguntado eso, de qué cuerpo hablaba, de qué bosque… yo no entendía nada”, recuerda. “Pensé que era una broma o una cámara oculta”.
Tras varias horas de revisión de su dispositivo, la policía comprobó que no existía ningún indicio de delito y la dejó libre. “Me devolvieron el móvil, me desearon un buen día y me mandaron para casa”, contó Mabel. “Y así fue como ChatGPT me mandó a la policía”.
Un caso que reabre el debate sobre la privacidad en la IA
El relato de Mabel se ha propagado rápidamente en redes sociales, donde usuarios y expertos discuten hasta qué punto una inteligencia artificial puede o debe alertar a las autoridades sobre posibles delitos.
El especialista en tecnología Alan Daitch explicó que ChatGPT puede notificar a la policía si detecta conversaciones sobre crímenes graves o amenazas reales. Según señala, el sistema analiza los mensajes en busca de “contenido dañino” y, si detecta riesgo inminente, puede derivar el caso a un equipo humano que valore avisar a las autoridades.
OpenAI confirma parcialmente este procedimiento en su página web, en un apartado titulado “Ayudando a las personas cuando más lo necesitan”. Allí explica que, en casos de riesgo inminente para terceros, un grupo especializado puede intervenir. Sin embargo, el protocolo no se aplica cuando la amenaza es hacia uno mismo: en esos casos, ChatGPT ofrece únicamente recursos de ayuda y líneas de apoyo emocional.
"Un dilema entre seguridad y vigilancia”
Para Daitch, esta práctica plantea un dilema ético. “Es muy polémica en términos de privacidad y vigilancia digital”, sostiene. “Ya se han visto los primeros casos de crímenes graves cometidos en complicidad con la IA, y las empresas están actuando para prevenirlos”.
Desde OpenAI insisten en que su prioridad es proteger a las personas sin invadir su intimidad. No obstante, historias como la de Mabel muestran lo difuso que puede ser ese límite entre la seguridad pública y la privacidad digital.
Mientras tanto, su advertencia ya se convirtió en un nuevo lema viral en redes sociales:
“Ten cuidado con lo que le cuentas a ChatGPT”.