Desde el sábado los bomberos intentan controlar el incendio de la Zofri de Iquique

El sábado por la noche se reportó un incendio en la Zofri, un recinto aduanero ubicado en la ciudad de Iquique, al norte de Chile. Desde entonces, los bomberos intentan controlar las llamas que ya avanzaron y destruyeron al menos seis galpones. Las autoridades iquiqueñas ya ordenaron la suspensión de algunas actividades en la ciudad.
Los Bomberos de Iquique trabajan hace más de 30 horas para aplacar las llamas. También participan voluntarios de Alto Hospicio y Pozo Almonte, los camiones aljibes municipales y equipos de la propia Zofri y las Fuerzas Armadas. Hasta el momento no se registraron víctimas fatales.
Una enorme columna de humo gris se desprende desde hace horas de los enormes depósitos. El incendio representó una pérdida millonaria para las autoridades locales. Aunque los bomberos lograron reducir momentáneamente la magnitud de las llamas, luego de algunas horas volvieron a reactivarse.
Sigue el mega incendio de la Zofri
La Zona Franca de Iquique, popularmente conocida como la Zofri, permanece bajo monitoreo permanente, según informó la directora regional del Cenapred, Patricia Montenegro. “Se refuerza el trabajo conjunto para apoyar a Bomberos y evitar la propagación del fuego”, indicó la directora y añadió que los equipos de voluntarios y trabajadores rescatistas se encuentran en constante comunicación para coordinar cada movimiento.
Según informaron medios chilenos, la zona más afectada de la Zofri es la comprendida por la manzana 23 del Barrio Industrial. El fuego se propagó rápidamente debido al alto nivel inflamable de su contenido. Lo depósitos se usaban para almacenar neumáticos y productos de caucho, materiales que dificultaron ampliamente los trabajos de extinción.
Desde los cuerpos de Bomberos se emitieron algunas quejas por la demora en la provisión de recursos por parte de las autoridades. “Con agua y sánguches no apagamos un incendio de esta magnitud; necesitamos equipamiento adecuado”, señaló.
A raíz del incendio, la Secretaría Ministerial de Educación de la región decidió suspender la actividad física para las comunidades educativas que se encuentran ubicadas en los entornos del incendio. “Esta medida, establecida en coordinación con la Seremi de Salud es de carácter preventivo y rige a partir del lunes 3 de noviembre para los niveles de educación parvularia, básica y media”, informó el Gobierno de Chile.