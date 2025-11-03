Desde el sábado los bomberos intentan controlar el incendio de la Zofri de Iquique

A raíz del incendio, la Secretaría Ministerial de Educación de la región decidió suspender la actividad física para las comunidades educativas que se encuentran ubicadas en los entornos del incendio. “Esta medida, establecida en coordinación con la Seremi de Salud es de carácter preventivo y rige a partir del lunes 3 de noviembre para los niveles de educación parvularia, básica y media”, informó el Gobierno de Chile.