Elecciones Chile 2025: cuándo son y quiénes son los candidatos que buscan llegar a La Moneda

Se estima que cerca de 15 millones de votantes estarán en condiciones de asistir a las urnas.

Hace 3 Hs
Hace 3 Hs

El próximo domingo 16 de noviembre, Chile celebrará sus elecciones presidenciales, en las que los ciudadanos habilitados para votar deberán elegir entre ocho candidatos que buscan suceder al actual mandatario, Gabriel Boric.

Se estima que cerca de 15 millones de votantes estarán en condiciones de asistir a las urnas en esta jornada electoral, que también incluirá la renovación total de las 155 bancas de la Cámara de Diputados y 23 de los 50 escaños del Senado.

Candidatos presidenciales en Chile

Los ocho postulantes a la presidencia y sus respectivas agrupaciones políticas o pactos son:

- Jeannette Jara (Partido Comunista / Unidad por Chile)

- José Antonio Kast (Partido Republicano)

- Evelyn Matthei (Partido Unión Demócrata Independiente / Chile Vamos)

- Franco Parise Fernández (Partido de la Gente)

- Marco Antonio Enriquez-Ominami Gumucio (Independiente)

- Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen (Partido Nacional Libertario)

- Eduardo Antonio Artes Brichetti (Independiente)

- Harold Mayne-Nicholls Secul (Independiente)

Voto desde Argentina para chilenos en el exterior

Según información oficial del Consulado de Chile, los ciudadanos mayores de 18 años con domicilio electoral en el extranjero podrán participar en estos comicios. El voto es presencial y voluntario, y se aplica únicamente para la elección presidencial y, en caso de ser necesaria, la eventual segunda vuelta.

El cronograma electoral establece que el domingo 16 de noviembre las oficinas electorales en el extranjero funcionarán en los horarios determinados por cada ciudad y país, según lo disponga el Consejo Directivo del Servicio Electoral.

Los chilenos residentes fuera del país pueden obtener información sobre el proceso electoral consultando el consulado chileno más cercano a su domicilio.

