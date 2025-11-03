VIDEO. Drones, luces láser y reliquias: así fue la impactante apertura del Gran Museo Egipcio

Uno de los momentos más espectaculares ocurrió cuando los drones formaron la palabra “Paz” en el cielo nocturno de Giza, dando la bienvenida a una audiencia compuesta por reyes, jefes de Estado y dirigentes internacionales. Más adelante, los drones delinearon en el cielo el sarcófago de un faraón. Además, decenas de artistas y figurantes representaron escenas de ballet y ópera con trajes antiguos, acompañados de impresionantes fuegos artificiales, consignó La Nación.