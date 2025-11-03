VIDEO. Drones, luces láser y reliquias: así fue la impactante apertura del Gran Museo Egipcio

Cerca de las antiguas pirámides de Guiza, a las afueras de El Cairo, el Gran Museo Egipcio abrió sus puertas oficialmente el sábado 1° de noviembre tras dos décadas de retrasos, en un evento marcado por un gran espectáculo audiovisual.
La ceremonia contó con la presencia de 39 jefes de Estado, entre ellos el rey Felipe VI de España, y combinó luces láser, drones, orquesta sinfónica y bailarines con túnicas inspiradas en frescos antiguos, así como cetros y coronas doradas.
La puesta en escena, que fusionó tecnología y tradición, incluyó mapas digitales, coreografías de drones y un diseño sonoro basado en mitos faraónicos, anticipando la exposición de la colección inédita de reliquias que se presentarán en galerías inmersivas con iluminación de precisión y experiencias de realidad virtual.
Uno de los momentos más espectaculares ocurrió cuando los drones formaron la palabra “Paz” en el cielo nocturno de Giza, dando la bienvenida a una audiencia compuesta por reyes, jefes de Estado y dirigentes internacionales. Más adelante, los drones delinearon en el cielo el sarcófago de un faraón. Además, decenas de artistas y figurantes representaron escenas de ballet y ópera con trajes antiguos, acompañados de impresionantes fuegos artificiales, consignó La Nación.
“Estamos escribiendo un nuevo capítulo de la Historia del presente y del futuro, en nombre de esta antigua patria”, declaró el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, desde la gran explanada del edificio de piedra y cristal. En ese sentido, alabó “el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización” y lo definió como “un testimonio vivo del ingenio de los seres humanos de Egipto”.
La colección del Gran Museo Egipcio
El museo, cuya construcción contó con apoyo financiero y técnico de Japón, costó más de mil millones de dólares y requirió veinte años de trabajos. Su inauguración se pospuso durante dos décadas debido a las circunstancias políticas y sociales que atravesó Egipto desde 2011.
En sus 24.000 metros cuadrados de espacio de exhibición permanente, el museo alberga más de 100.000 piezas arqueológicas, incluyendo estatuas y objetos históricos de la antigua civilización egipcia. La atracción principal es el tesoro de Tutankamón, descubierto en 1922 en una tumba inviolada del Valle de los Reyes, con cerca de 5.000 objetos funerarios reunidos por primera vez en un mismo lugar.
Será la colección más grande del mundo dedicada a una sola civilización, que abarca treinta dinastías a lo largo de 5.000 años de historia. Este martes, el museo abrirá al público con la estatua más monumental de la colección: 83 toneladas de granito y once metros de altura, que representa a Ramsés II, faraón que reinó durante 66 años hace más de 3.000 años.
Los visitantes también podrán observar a través de un ventanal el trabajo del laboratorio de conservación, donde se restaura una barca solar de 4.500 años hallada cerca de la pirámide de Keops.
Las autoridades esperan que la apertura del museo impulse el turismo, que se ha visto afectado en múltiples ocasiones durante la última década y media, desde la revuelta de 2011 hasta disturbios y ataques terroristas esporádicos. Con “entre 5.000 y 6.000 visitantes diarios” actualmente, “esperamos alcanzar los 15.000”, afirmó el ministro de Turismo, Sherif Fathi, estimando un aumento anual de cinco millones de turistas, “la mayoría de los cuales visitarán el museo”.
El gobierno trabaja además en un “plan global” de desarrollo para el noreste de El Cairo, que se extenderá desde el nuevo Aeropuerto Internacional Esfinge hasta las pirámides de Saqqara e incluirá hoteles, restaurantes y centros comerciales, precisó Fathi, sin revelar el costo de la ceremonia.