Un joven cuenta cómo fue su experiencia trabajando en un supermercado de España: todo lo que tenés que saber

El youtuber Gonzzu, cuyo nombre real es Gonzalo, ha compartido en su canal de YouTube su primera experiencia laboral como cajero en un Carrefour de España. En el vídeo, explica cómo consiguió el trabajo, las condiciones de su contrato y lo que aprendió durante los seis meses que estuvo empleado.
“Estaba en la universidad, cursando un doble grado, cuando me llamaron. Quería compaginar los estudios con un empleo y ganar algo de dinero”, explica. Antes de ser contratado, también envió su currículum a otras empresas como Burger King o Mercadona, “que llamaban enseguida”.
“Me pagaban 440 euros por 15 horas semanales o más”
Gonzalo aceptó un contrato de 15 horas semanales repartidas en tres días, aunque asegura que las jornadas “a veces se alargaban hasta nueve horas”. Su sueldo mensual era de 440 euros, una cifra que ahora ve insuficiente:
“Es una mierda para 15 horas semanales o incluso más. En algunos casos, pasaba todo el día allí.”
El joven recuerda especialmente los fines de semana, cuando las horas eran más largas: “El sábado eran seis horas y el domingo nueve. Entraba a las ocho de la mañana y salía casi a las once de la noche”.
Formación mínima y alta carga de trabajo
Durante su paso por la empresa, Gonzalo tuvo que aprender sobre la marcha:
“Hice dos días de formación que no valen de nada, son como horas extra que no te pagan.”
Explica que, al final de cada turno, debía cuadrar la caja registradora y, si había descuadres, tenía que firmar un parte explicando la diferencia. A pesar del cansancio, valora la ayuda de sus compañeros y lo mucho que aprendió de ellos.
“El primer día llegué a casa con ganas de no volver, pero decidí darle una segunda oportunidad.”
“Aprendí el valor del dinero y del tiempo”
Con el paso de las semanas, el joven comenzó a ver su trabajo con otros ojos. “Aprendí a tratar con clientes difíciles, gestionar el estrés y valorar el tiempo libre. Cuando trabajas, sabes lo que cuesta cada minuto”, asegura.
La experiencia también le ayudó a mejorar su comunicación oral y su capacidad para hablar en público, algo que después le sirvió en la universidad.
“Siempre voy a recomendar trabajar, aunque dé miedo al principio”
A pesar del bajo salario y la carga de trabajo, Gonzalo considera que la experiencia fue positiva:
“Me ha hecho crecer, aprender y valorar cosas que antes no tenía en cuenta. No es solo por el dinero, sino por todo lo que aprendes.”
En su mensaje final anima a otros jóvenes a lanzarse al mercado laboral:
“Aunque dé miedo, vale la pena. Trabajar te cambia la forma de ver las cosas.”