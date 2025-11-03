Cuánto gana un lavadero de coches en España: ventajas y desventajas de un negocio cada vez más popular

Cada vez más conductores en España prefieren lavar su coche en un lavadero manual en lugar de uno automático. El motivo principal es la calidad: una limpieza a mano es más eficaz y permite cuidar los detalles del vehículo.
Manuel, un emprendedor autónomo de Palma, decidió hace diez años montar su propio negocio de lavado de coches en el garaje de su casa. Lo que empezó como una ayuda entre amigos se convirtió con el tiempo en una empresa que hoy factura entre 10.000 y 15.000 euros mensuales, según contó en el canal de YouTube de Adrián G. Martín.
“El día que más gané fueron 1.600 euros”
Durante la entrevista, Manuel no oculta que el trabajo es exigente. “Es un trabajo muy duro”, reconoce. Sin embargo, asegura que la rentabilidad del lavado manual de coches es muy alta.
“El día que más dinero facturamos fueron 1.600 euros”, cuenta. Al inicio tuvo que enfrentar trabas burocráticas: “Recibí una carta por una infracción urbanística y vino la policía a precintar mi negocio. Tuvimos que cerrar un mes”.
Aun así, aprovechó el cierre como un descanso. La supuesta infracción se debía a unos rótulos en la fachada y a un altillo del almacén “que estaba desde 1991 y ya había prescrito”.
Lavados detallados y suscripciones mensuales
Manuel explica que su empresa ha evolucionado con el tiempo. “Empezamos con lavados normales y ahora hacemos lavado detallado, cuidando cada parte del coche”, comenta.
El lavadero ofrece varias opciones:
Lavado express: dura unos 15 minutos.
Lavado completo: entre una hora y hora y media.
Cada día pueden lavar entre 3 y 5 coches, lo que genera entre 300 y 500 euros diarios.
Además, el negocio cuenta con un sistema de suscripción mensual:
Lavado express por 15,99 euros al mes.
Lavado completo por 45,90 euros al mes (frente a los 80 euros si se paga por sesión).
“Queremos que el cliente sienta que su coche está como nuevo. No solo ofrecemos una limpieza, sino una experiencia”, señala.
“En Estados Unidos el concepto es otro”
El empresario comenta que el modelo americano del lavado de coches lo inspira: “Allí puedes lavar los coches en la calle, aquí está prohibido. Pero lo importante es la conexión con el cliente. Que él te diga qué quiere y cómo lo quiere”.
Un negocio rentable con poca inversión inicial
Manuel asegura que el nivel de rentabilidad del sector es alto: “Hablamos de un 70% o incluso 75% de margen. Limpiando entre 3 y 5 coches al día se pueden generar hasta 15.000 euros al mes”.
Los gastos, eso sí, también son importantes: personal, cuota de autónomos, materiales y proveedores. Aun así, sostiene que el sector tiene gran potencial.
“La ventaja del lavado manual es que puedes empezar con una inversión de entre 5.000 y 10.000 euros, mientras que un autolavado automático cuesta más de 200.000 euros”, explica.
El auge del lavado de coches manual
El éxito de Manuel refleja una tendencia al alza: los lavaderos manuales se están consolidando como una alternativa rentable, sostenible y más personalizada frente a los sistemas automáticos.
Su experiencia demuestra que, con esfuerzo y una buena gestión, emprender un negocio de lavado de coches puede ser altamente rentable.
“Limpiando 5 coches al día facturo 15.000 euros mensuales”, resume Manuel sin rodeos.