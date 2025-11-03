Cuánto gana un lavadero de coches en España: ventajas y desventajas de un negocio cada vez más popular

Manuel, un emprendedor autónomo de Palma, decidió hace diez años montar su propio negocio de lavado de coches en el garaje de su casa. Lo que empezó como una ayuda entre amigos se convirtió con el tiempo en una empresa que hoy factura entre 10.000 y 15.000 euros mensuales, según contó en el canal de YouTube de Adrián G. Martín.