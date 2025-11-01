VIDEO. "Yuyito" González protagonizó un fuerte cruce con uno de sus panelistas: "Es una falta de respeto"

Amalia “Yuyito” González y Lucas Bertero protagonizaron un fuerte cruce en "Empezar el día". El conflicto comenzó cuando Rosina Beltrán, ex participante de Gran Hermano, hablaba sobre el nuevo emprendimiento del cantante Rusherking, un restaurante de pastas ubicado en el barrio porteño de Palermo. Bertero intentó intervenir para aportar información sobre los precios de los platos, pero rápidamente se generó un cruce con la conductora.
"Lo diferencial de esto es el precio, Yuyito, porque es accesible. Bueno, no puedo hablar", disparó Bertero cuando notó que su intervención no era bien recibida. La conductora le preguntó por el precio, pero él no respondió.
Tras la insistencia de Yuyito, el panelista expresó su malestar: "No quiere que yo me meta en el tema, entonces, no pregunto y listo. Estoy queriendo aportar un dato y no me miras y no me dejas participar, entonces me doy cuenta que no puedo hablar".
Yuyito, intentando calmar la situación, señaló: "No pasa nada, yo me doy cuenta de las cosas, Yuyito".
A lo que Bertero respondió: "¡Increíble! Esto sale en todos lados", mientras que la conductora replicó: "Increíble no, es una falta de respeto que te estoy hablando, te estoy mirando, queriendo aportar un dato..."
El intercambio fue interrumpido por la conductora, quien pidió a Rosina que continuara con el tema del local de Rusherking.
El segundo conflicto surgió al presentar el tema del nuevo lanzamiento musical de L-Gante, quien recientemente se distanció de su manager. Yuyito preguntó:
"Lucas, ¿querés hablar o no? ¿Se te pasó ya? ¿Vas a dar una noticia o ya no?"
Bertero respondió: "Sí, ahora es mi momento". Yuyito, visiblemente molesta, le replicó: "Bueno, tratemos de no ser desubicados por lo menos frente a la gente que nos ve todos los días, que destaca la buena onda y el cariño que hay y que no se merece que vos vengas y tires un bombazo desubicado al decir cosas que te las imaginas vos en tu cabeza".
pic.twitter.com/mE8rDG7DRw
Tensión al aire
Bertero defendió su postura: "Yo desubicado no soy. Me estás diciendo desubicado... Querés recomponer con buena onda y después me decís maleducado".
La conductora continuó: "Lo que hay que estar hablando en cámara, esto es increíble, la desubicación y la falta de profesionalismo absoluta". El periodista insistió: "No se puede dialogar ni debatir. No te lo voy a permitir".
A lo que Yuyito respondió: "Bueno, no me lo permitas, no me interesa nada. Yo soy la conductora. Vos te estás metiendo en el medio cuando habla tu compañera".
El intercambio terminó con la conductora señalando: "Es una desubicación total. Yo le pido perdón a la gente porque no es mi estilo, no es mi onda, no funciono así en la vida y nunca en mis 42 años de trabajo he tenido un episodio de esta naturaleza".