Reforma laboral en España: el gobierno impulsa la jornada de 35 horas semanales sin rebaja salarial

El debate sobre la reducción de la jornada laboral vuelve a encenderse en España. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentó una propuesta para bajar el límite legal de 40 a 35 horas semanales, sin pérdida de salario, una medida que —de prosperar— colocaría al país entre los más avanzados de Europa en materia de conciliación laboral y bienestar.