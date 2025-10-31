Secciones
Mundo

Reforma laboral en España: el gobierno impulsa la jornada de 35 horas semanales sin rebaja salarial

Mientras el Gobierno argentino se prepara para discutir una reforma laboral, el Congreso español vuelve a poner sobre la mesa la reducción del tiempo de trabajo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
Hace 1 Hs

El debate sobre la reducción de la jornada laboral vuelve a encenderse en España. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentó una propuesta para bajar el límite legal de 40 a 35 horas semanales, sin pérdida de salario, una medida que —de prosperar— colocaría al país entre los más avanzados de Europa en materia de conciliación laboral y bienestar.

La iniciativa, impulsada por el diputado Néstor Rego y respaldada por el sindicato CIG, será debatida este martes en el Congreso de los Diputados. Busca modificar el Estatuto de los Trabajadores para establecer un nuevo tope de jornada ordinaria, reforzar el control de las horas extra y garantizar el cumplimiento del registro horario.

“El sector público ya funciona en muchos casos con 35 horas. Solo falta voluntad política”, aseguró Rego, que llamó al resto de las fuerzas a acompañar una reforma “necesaria para mejorar la conciliación familiar y la productividad”.

Un debate que vuelve tras el revés a las 37,5 horas

El tema regresa al Congreso apenas un mes después de que el Gobierno español —a través de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del espacio Sumar— fracasara en su intento de reducir la jornada a 37,5 horas semanales. Aquella propuesta fue rechazada por los conservadores del PP, la ultraderecha de Vox y los independentistas de Junts.

Pese a la derrota, Díaz prometió que la medida “será ley”. La nueva ofensiva del BNG, sin embargo, vuelve a poner en evidencia la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo para avanzar en reformas laborales de fondo.

En sintonía con Europa

De acuerdo con Eurostat, la jornada media efectiva en la Unión Europea ronda las 36 horas semanales, mientras que España se ubica en torno a las 36,4. Es decir, buena parte de la reducción ya ocurre de hecho, mediante convenios colectivos, flexibilización horaria y bolsas de horas.

Aun así, la productividad continúa siendo un desafío: el PIB por hora trabajada crece apenas medio punto interanual en 2025, mientras los costos laborales siguen en aumento.

Más control y sanciones

El Ministerio de Trabajo español ha intensificado las inspecciones para garantizar el cumplimiento de las jornadas. En 2024, las multas por irregularidades en horas extra y tiempo de trabajo superaron los 17 millones de euros, mientras que las sanciones por fallas en el registro horario alcanzaron los 3 millones.

Desde 2019, el Gobierno impulsa una digitalización del sistema de fichaje para evitar abusos y horas no remuneradas.

Los argumentos a favor y en contra

Para el BNG, una reducción a 35 horas —y, a futuro, el horizonte de las 32 horas semanales repartidas en cuatro días— permitiría distribuir mejor el empleo, reducir el estrés laboral y mejorar la salud mental.

Los detractores, en cambio, advierten sobre el impacto en pymes y sectores intensivos en mano de obra, y reclaman que cualquier recorte venga acompañado de mayores niveles de eficiencia o acuerdos sectoriales que amortigüen los costos.


Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción
1

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos
2

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles
3

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida
4

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”
5

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
6

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Más Noticias
Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

Horror en Río de Janeiro: quemados, decapitados o sin manos

Horror en Río de Janeiro: quemados, decapitados o sin manos

“Doca” era uno de los más buscados y logró escapar de la masacre en Río de Janeiro

“Doca” era uno de los más buscados y logró escapar de la masacre en Río de Janeiro

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Comentarios