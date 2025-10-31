La pequeña Venecia de Canarias: un destino de ensueño donde es verano todo el año

Cuando el otoño avanza y el frío comienza a instalarse en la península, hay un lugar en España donde parece que el verano nunca termina. Se trata del municipio de Mogán, en el suroeste de Gran Canaria, un enclave que puede presumir de tener el mejor clima de Europa: temperaturas suaves, cielos despejados y una sensación de verano perpetuo.
Según el Portal de Turismo de Mogán, el termómetro ronda los 21 °C durante los 365 días del año y apenas se registran doce días de lluvia anuales. La localidad disfruta, además, de 4.800 horas de luz solar, lo que convierte cada jornada en una postal de cielo azul y mar brillante.
Playas doradas, acantilados y un paisaje de película
Los más de 16 kilómetros de costa de Mogán ofrecen una combinación perfecta de playas tranquilas y paisajes salvajes. Arenales como la Playa del Cura o la propia Playa de Mogán son ideales para quienes buscan descansar junto al Atlántico, mientras que los acantilados que bordean la costa regalan vistas imponentes y un entorno natural de biodiversidad marina única.
A lo largo del litoral, el contraste entre las casas blancas de estilo canario y las flores coloridas que adornan balcones y avenidas aportan una estética mediterránea y luminosa, casi cinematográfica.
Puerto de Mogán, la “pequeña Venecia” de Canarias
El Puerto de Mogán es el corazón más pintoresco del municipio. Sus canales, puentes y callejuelas llenas de buganvillas lo han hecho famoso bajo el sobrenombre de “la pequeña Venecia de Gran Canaria”.
Pasear por sus calles encaladas, disfrutar de una cena frente al mar o contemplar la puesta de sol desde el puerto son experiencias que resumen el espíritu del lugar: calma, belleza y clima perfecto durante todo el año.
Escapada perfecta para el invierno
Para quienes buscan una escapada de invierno con alma de verano, Mogán es una apuesta segura. A pocas horas de vuelo desde la península, este municipio canario ofrece días cálidos, noches suaves y una atmósfera serena, perfecta para desconectar del frío y la rutina.
No sorprende que cada año crezca el número de viajeros que eligen este rincón del archipiélago para vivir el invierno bajo el sol. Un lugar que, más que un destino, parece una promesa de verano eterno.