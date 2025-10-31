Arturo Pérez-Reverte estalla contra el Congreso de España: "Me va a regular el uso de las palabras su puta madre"

El escritor acompañó su mensaje con un texto que había escrito en 2012, en el que ironizaba sobre los límites del lenguaje y la censura. En aquel texto, sostenía que si se siguiera la lógica de la corrección política, decir “idiota”, “imbécil” o “estúpido” podría considerarse una ofensa hacia las personas con discapacidad intelectual; llamar “cerdo” a alguien sería visto como un agravio hacia los productores de jamón; y “tonto del nabo” podría molestar a los horticultores. Incluso, apuntaba con sarcasmo que tildar de “parásito intestinal” a un político podría irritar a quienes sufren de lombrices.