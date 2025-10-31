Arturo Pérez-Reverte estalla contra el Congreso de España: "Me va a regular el uso de las palabras su puta madre"

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte volvió a encender el debate público con una de sus intervenciones más mordaces. Esta vez, su indignación se dirigió al Congreso de los Diputados y, en particular, a la proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE para regular el uso de la palabra cáncer y promover un “lenguaje responsable”.
La iniciativa, debatida este miércoles, busca evitar que el término se utilice como metáfora, insulto o descalificación. La diputada socialista Isaura Leal, encargada de defender el proyecto, afirmó que “es urgente abandonar la utilización de la palabra cáncer como sinónimo de insulto o descalificación”. La PNL fue aprobada con una amplia mayoría: 307 votos a favor, 33 en contra y seis abstenciones, sobre un total de 346 emitidos.
Pérez-Reverte, sin embargo, reaccionó con dureza a través de su cuenta de X (ex Twitter). “Por una vez (sin que sirva de precedente, y me disculpo de antemano por ello), permítanme ser grosero: Me va a regular el uso de las palabras su puta madre”, escribió el autor de La reina del sur en respuesta a un video publicado por el PSOE sobre la votación.
El escritor acompañó su mensaje con un texto que había escrito en 2012, en el que ironizaba sobre los límites del lenguaje y la censura. En aquel texto, sostenía que si se siguiera la lógica de la corrección política, decir “idiota”, “imbécil” o “estúpido” podría considerarse una ofensa hacia las personas con discapacidad intelectual; llamar “cerdo” a alguien sería visto como un agravio hacia los productores de jamón; y “tonto del nabo” podría molestar a los horticultores. Incluso, apuntaba con sarcasmo que tildar de “parásito intestinal” a un político podría irritar a quienes sufren de lombrices.
En su crítica, Pérez-Reverte advirtió que esta tendencia podría llevar a extremos absurdos, como que expresiones populares del habla española -entre ellas, hijos de puta- terminen siendo censuradas o perseguidas judicialmente.
Con su característico estilo, el autor subrayó que defender el derecho a usar las palabras sin miedo a ofender es defender la libertad de expresión. Su reacción volvió a dividir opiniones en redes sociales, donde algunos usuarios aplaudieron su postura mientras otros defendieron la necesidad de promover un lenguaje más empático y cuidadoso.
Una vez más, Pérez-Reverte puso el foco en la tensión entre corrección política y libertad lingüística, un debate que, lejos de apagarse, parece ganar fuerza en el escenario cultural y político español.