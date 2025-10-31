Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

En las últimas horas, Ricardo Zerda, ex pareja de Karla Robles, fue detenido en el marco de las medidas dispuestas por la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal (MPF). La investigación busca determinar si el hombre tuvo algún tipo de implicancia en la muerte de la joven de 27 años, ocurrida el pasado 24 de octubre.
El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Obarrio, donde Zerda fue aprehendido por orden judicial. La causa se encuentra en plena etapa de análisis, mientras los investigadores intentan esclarecer los hechos que rodearon el fallecimiento de Robles, quien transmitió en vivo su suicidio a través de la red social TikTok.
El fiscal Pedro Gallo confirmó que continúan las tareas periciales sobre los elementos secuestrados y las comunicaciones digitales que podrían aportar información relevante para la causa. “Tenemos en curso pericias de teléfonos celulares que han sido secuestrados junto con el análisis de redes sociales, a cargo de un área especializada de la policía de la provincia”, precisó el funcionario judicial.
Además, el representante del MPF señaló que ya se tomaron declaraciones a testigos y vecinos, cuyos testimonios resultan claves para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Las pesquisas se orientan a determinar si existieron antecedentes de violencia o violencia de género que pudieran haber influido en la decisión de la joven.
Investigarán el presunto hostigamiento que sufrió la víctima
El abogado Augusto Avellaneda, quien representa a la familia de la joven, afirmó que “en 2022 ella lo denunció por violencia de género. El fiscal Augusto Zapata le formuló cargos y dictó medidas de protección que fueron incumplidas. Por ese motivo le pedimos que fuera detenido por incumplir una orden judicial, pero la Justicia entendió que era suficiente con un apercibimiento y una advertencia. Ella no lo volvió a denunciar más. Su hermano si lo hizo en 2024 porque lo había amenazado a él”.
“Ambas causas terminaron siendo archivadas por el fiscal Zapata”, remarcó el letrado. Y agregó: “después que estallara el caso y su madre lo denunciara en las redes sociales, aparecieron otras mujeres denunciando que también habían sido víctimas de violencia de género”.
Avellaneda explicó que “una amiga estaba haciendo un vivo en Tik Tok. Ella ingresó y puso que no aguantaba la vida que llevaba. Que se mataría porque estaba harta de la presión que sentía por el hostigamiento y las amenazas que recibía por parte de su pareja. ‘Prefiero matarme antes que él mate a mí mamá y a mí hermano’ les dijo antes de tomar la drástica decisión”.