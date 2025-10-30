Estados Unidos excluyó a Cuba de la ayuda humanitaria enviada a los países afectados por el huracán Melissa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este miércoles que su país enviará ayuda humanitaria y equipos de rescate a varias naciones afectadas por el huracán Melissa, pero excluyó a Cuba de la lista de beneficiarios, pese a los graves daños que dejó el ciclón en la isla.
“Estados Unidos está en estrecho contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, que se enfrentan a los devastadores efectos del huracán Melissa”, publicó Rubio en su cuenta de X (Twitter).
El funcionario añadió: “Tenemos equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas junto con suministros vitales para salvar vidas. Nuestras oraciones están con los pueblos del Caribe”.
Sin embargo, Cuba no fue mencionada entre los países que recibirán apoyo, a pesar de que también resultó severamente afectada por el fenómeno meteorológico más poderoso de la temporada atlántica.
Cuba, devastada por el paso de Melissa
El huracán Melissa, de categoría 5, tocó tierra en el oriente de Cuba durante la madrugada del miércoles, dejando a más de 3,5 millones de personas sin electricidad y a decenas de comunidades incomunicadas por las inundaciones y deslizamientos.
Las imágenes difundidas desde Santiago de Cuba, Holguín y Granma muestran casas destruidas, carreteras anegadas y familias enteras intentando recuperar pertenencias entre los escombros.
El dictador Miguel Díaz-Canel reconoció que el país sufrió “daños cuantiosos” tras una “madrugada muy compleja”, aunque el régimen aún no ha ofrecido un balance oficial de víctimas ni pérdidas económicas.
Entre los edificios afectados figura el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, uno de los sitios religiosos más importantes de Cuba. El rector del santuario, Rogelio Dean Puerta, relató: “Ha sido una noche de mucho dolor y tensión. El huracán azotó con una fuerza que nunca habíamos visto”.
Testimonios desde el desastre
En las calles inundadas de Santiago de Cuba, vecinos como Eliécer, de 43 años, narraron momentos de desesperación:
“Me di por muerto varias veces cuando los vientos movieron mi casa de chapas de zinc como una maraca. Me acurruqué con mi gatito y me despedí de mi perra, que se ahogó cuando el agua subió más de un metro.”
Otra residente, Mariela Reyes, contó entre lágrimas que perdió su hogar:
“No es fácil perder todo lo que uno tiene. Lo poco que tienes. El techo voló y el viento se llevó todo lo que había adentro.”
La Defensa Civil cubana aún no ha reportado fallecidos oficialmente, aunque muchas zonas rurales continúan inaccesibles, lo que podría retrasar la contabilización de víctimas.
La política detrás de la exclusión
La decisión de Washington de excluir a Cuba de la asistencia humanitaria fue interpretada como una continuación de la política de presión sobre el régimen de Díaz-Canel.
Rubio, de origen cubano y con una postura abiertamente crítica hacia La Habana, ha defendido durante años la mantención de sanciones contra el gobierno comunista, al que acusa de represión política y violaciones a los derechos humanos.
Analistas señalan que la medida responde tanto a consideraciones políticas internas en Estados Unidos como a las tensiones bilaterales agravadas tras los recientes informes sobre detenciones arbitrarias y censura en la isla.
Ayuda internacional y aislamiento cubano
Mientras Estados Unidos, la Unión Europea y organismos internacionales envían ayuda a otras naciones caribeñas afectadas por Melissa, Cuba enfrenta una emergencia sin recursos externos.
El gobierno cubano apeló a la solidaridad de países aliados como Rusia, China y México, que podrían enviar cargamentos humanitarios en los próximos días.
Sin embargo, la situación humanitaria en la isla sigue siendo crítica, con escasez de alimentos, apagones generalizados y comunidades enteras incomunicadas.
Un Caribe herido y dividido por el huracán Melissa
Melissa, el huracán más potente del Atlántico en 2025, dejó decenas de muertos en la región, miles de damnificados y una infraestructura devastada en varios países.
La exclusión de Cuba del paquete de ayuda estadounidense pone en evidencia las fracturas políticas del Caribe incluso frente a desastres naturales.
Mientras los esfuerzos de rescate continúan, millones de personas intentan reconstruir sus vidas bajo la sombra de un ciclón que, además de destruir hogares, reavivó tensiones diplomáticas de larga data.