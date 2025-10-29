“Ya basta”: Cony Capelli enfrentó los rumores y desmintió tener una relación con un jurado de Fiebre de Baile

Capelli recordó que esta situación se repite desde su triunfo en Gran Hermano, pasando por su llegada a la final de Top Chef VIP y ahora en Fiebre de Baile. "Acá es lo mismo, yo vengo a bailar con todo el cariño y lo hago con mucho amor. Es muy injusto, porque da lo mismo lo que haga en la pista, porque siempre lo van a atribuir que es porque estoy con alguien", concluyó.