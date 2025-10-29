“Ya basta”: Cony Capelli enfrentó los rumores y desmintió tener una relación con un jurado de Fiebre de Baile

Cony Capelli salió al paso de los rumores que apuntan a un supuesto romance con Raúl Peralta, integrante del jurado de Fiebre de Baile, programa donde esta semana la bailarina es inmune.
El tema fue abordado en Zona de Estrellas, donde se aseguró que este presunto vínculo amoroso tendría muy molesta a Raquel Argandoña.
“Me voy a ganar enemigos en serio, pero la producción está cansada con los Power Peralta, porque se nota en pantalla que Raúl Peralta anda con Cony Capelli”, lanzó Adriana Barrientos en el espacio de Zona Latina.
La panelista añadió que “al momento de evaluar a Cony Capelli hay intereses creados, lo que causa mucho ruido”.
Cony Capelli descarta categóricamente la versión
Durante el backstage de Fiebre de Baile este martes, Patricio Sotomayor consultó directamente a la ganadora de Gran Hermano sobre esta situación, y su reacción fue inmediata.
"Primero, quiero partir diciendo que desde que comencé el programa me han 'enchufado' como cuatro personas: Claudio Valdivia, Raúl, incluso Rai, que tiene novia", señaló Capelli.
Luego fue más tajante al exigir que se detengan los rumores en torno a su carrera en televisión. "Es momento de decirle a todos los portales que es falso, que dejen de inventar. Las veces que perdí la inmunidad, la perdí por mí y cuando la gané, la gané por mí", recalcó.
"Ya basta siempre de que cuando una mujer logra algo, y en especial conmigo, digan que estuve con alguien o, perdón la palabra, que estoy acostándome con alguien, porque todos mis logros los tildan que son porque estoy con alguien", subrayó.
Capelli recordó que esta situación se repite desde su triunfo en Gran Hermano, pasando por su llegada a la final de Top Chef VIP y ahora en Fiebre de Baile. "Acá es lo mismo, yo vengo a bailar con todo el cariño y lo hago con mucho amor. Es muy injusto, porque da lo mismo lo que haga en la pista, porque siempre lo van a atribuir que es porque estoy con alguien", concluyó.