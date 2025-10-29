¡Fecha confirmada! Conocé cuándo se estrena la nueva temporada de "Lugares que hablan"

Francisco Saavedra compartió detalles sobre el espíritu y la trayectoria de Lugares que hablan en un emotivo spot promocional: “Todo comenzó con un gran sueño, intentar darle voz a miles de chilenos y chilenas a lo largo de nuestro hermoso país, para poder contar sus maravillosas historias… así nació Lugares que hablan”, afirmó.
Junto con ello, el animador destacó que el proyecto se ha desarrollado “siempre desde el respeto por la vida, preguntando todo lo que debíamos saber y disfrutando cada tesoro que se cruzó en nuestro camino”.
También agregó que, durante la realización del programa, el equipo “vivió momentos que nunca olvidaremos. Construimos nuestra travesía luchando contra toda adversidad, creando un mapa social y humano de Chile para todo el mundo”.
Sobre el inicio de esta nueva etapa, Saavedra enfatizó: “Hoy llegamos a la temporada 13 en la casa que nos vio nacer… el 13. Con nuevos personajes, nuevas historias y con la promesa de sumar nuevas aventuras que conecten con el corazón de todo un país. Hasta que nuestra energía y corazón nos permitan. Bienvenidos todos a una nueva temporada de Lugares que hablan”.
Estreno y recorrido de la temporada 13
La producción, perteneciente al Área de Entretención y Cultura de Canal 13 y encabezada por Felipe Morales, comenzó su camino en 2013 y ha recorrido Chile de extremo a extremo.
En esta nueva entrega, el equipo visitará localidades que van desde el interior de Iquique hasta los rincones más recónditos del archipiélago de Chiloé, pasando por las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, entre muchas otras.
La temporada número 13, que promete emocionar y conectar con historias reales que reflejan la esencia del país, se estrenará el sábado 8 de noviembre, inmediatamente después de Teletrece Central. Por su parte, el espacio Siempre hay un chileno cerrará su séptimo ciclo el 1 de noviembre.