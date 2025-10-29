El emotivo adiós de Carolina Arregui a Héctor Noguera: "Gracias por tanto mi 'Tito' querido"

Carolina Arregui dedicó un emotivo último adiós a Héctor Noguera, actor con quien compartió múltiples producciones en televisión como Machos, Pobre Novio y Aguas de Oro. Esta última fue la teleserie en la que el destacado intérprete trabajó hasta sus últimos días, llegando a grabar escenas apenas dos semanas antes de su fallecimiento.
La muerte de Noguera impactó a gran parte del país, aunque varios de sus colegas ya estaban al tanto del cáncer terminal que lo afectaba. Por ello, su compañera y amiga, Carolina Arregui, no dudó en honrar la memoria del actor con un mensaje lleno de cariño.
A través de sus plataformas digitales, Arregui compartió una de las escenas más significativas de Aguas de Oro, producción que actualmente se emite por las pantallas de Mega y en la que el personaje del actor, Don Enrique Ruiz-Tagle, seguirá presente en la historia.
En el registro, se observa una conversación profunda entre su personaje y el de la actriz, Karla. Allí, se escucha decir al rol de Noguera: “Gracias por acompañarme en esta pelea, y darme esta gran alegría justo en los últimos días de mi vida”.
Junto a la escena, Arregui expresó un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Con fe, lo imposible soñar, amar la verdad, sin error, vivir con los brazos abiertos en pie, soportar el dolor, es mi ideal, la estrella alcanzar, no importa, cuán lejos se pueda llegar, luchar por el bien, sin dudar ni temer esa luz de tu mirada, traspasa mi alma”.
“Esa luz destellante, eres tú. Gracias por tanto mi Tito querido”, subrayó.
La publicación generó una ola de mensajes y reacciones en las redes sociales, donde los seguidores del actor recordaron también las últimas escenas que grabó para la teleserie.
Un doble duelo para Arregui
En conversación con Meganoticias, la actriz manifestó el profundo cariño que la unía a Noguera: “Tuvimos el tremendo privilegio de trabajar, yo en lo personal en muchas teleseries, y siento que de alguna forma me tocó vivir un doble duelo porque es una persona a la que yo quiero mucho”.
“Lo quiero mucho, porque para mí está vivo dentro de mi corazón, sigue vivo”, finalizó.