Fin de semana XL en Chile: ¿son irrenunciables los feriados del 31 de octubre y 1 de noviembre?

El mes de octubre se despide con dos feriados consecutivos que permitirán disfrutar de un fin de semana largo en Chile. El viernes 31 se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y el sábado 1 de noviembre el Día de Todos los Santos.
Sin embargo, ninguno de estos días es irrenunciable para los trabajadores del comercio, por lo que los locales pueden funcionar con normalidad o aplicar horarios especiales. De todos modos, se recomienda revisar la atención de cada establecimiento antes de salir.
De acuerdo con el calendario, aún restan cinco feriados antes de finalizar 2025, cuatro de ellos catalogados como irrenunciables.
La Ley 19.973 establece como feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio los siguientes:
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 18 y 19 de septiembre: Fiestas Patrias
- 25 de diciembre: Navidad
- 1 de enero: Año Nuevo
A estos se suman en 2025 dos fechas vinculadas al proceso electoral:
- 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias
- 14 de diciembre (por confirmar): Segunda vuelta presidencial
En los feriados irrenunciables, el comercio debe cerrar sus puertas a excepción de algunos rubros específicos: restaurantes y clubes; cines, espectáculos en vivo, discotecas y pubs; locales en aeropuertos; casinos y lugares de juego autorizados; estaciones de servicio; tiendas de conveniencia; farmacias de urgencia y farmacias en turno.