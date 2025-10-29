Nueva mina de oro en Chile: dónde se ubica Salares Norte y por qué es clave para el país

Ejecutivos de la sudafricana Gold Fields, considerada la mayor productora de oro del mundo, encabezaron ayer la inauguración de Salares Norte, proyecto extractivo que se convertirá en la mayor mina de oro actualmente presente en Chile.
Durante la ceremonia, el CEO de la compañía, Mike Fraser, destacó las condiciones que ofrece el país para la minería. “Chile es un país al que sabemos que podemos venir y contar con el apoyo del gobierno, de las comunidades y de personas que entienden la minería”, afirmó.
Según lo publicado por el Diario Financiero, la producción anual promedio estimada para Salares Norte será de 350 mil onzas de oro, lo que implicará un aumento de 25% en la producción nacional de este metal, posicionando a Chile dentro del Top 20 de los líderes del mercado aurífero global.
Por su parte, la ministra de Minería, Aurora Williams, aseguró que el proyecto representará un importante impulso económico para la Región de Atacama. La faena aportará 800 millones de dólares en impuestos directos e indirectos durante toda su vida útil. “Esta inversión reafirma la confianza internacional en Chile como destino minero a nivel mundial”, declaró la autoridad.
Ubicado en la Región de Atacama, Salares Norte se emplaza entre los 3.900 y 4.700 metros sobre el nivel del mar, a 180 kilómetros al noreste de Diego de Almagro y a 330 kilómetros de Copiapó, consignó el portal Meganoticias.
La inversión más grande en la historia de Gold Fields
Desde el descubrimiento de la reserva que dio origen al proyecto, Gold Fields ha destinado 2.100 millones de dólares al desarrollo de Salares Norte. “Esta es la inversión más grande en el desarrollo de una mina greenfield que hemos hecho en nuestra historia”, aseguró Fraser durante su discurso.
El ejecutivo explicó que el proyecto es completamente liderado por la compañía, desde la exploración hasta la etapa de construcción y puesta en marcha. “Lo que hace que esto sea tan único es que nosotros exploramos, encontramos el yacimiento y lo llevamos por todas las etapas de estudio hasta la construcción y el desarrollo”, destacó.
Asimismo, señaló que esta operación tendrá un rol clave dentro del portafolio global de la firma sudafricana, ya que la producción llegará a 550.000 onzas el próximo año, consolidándola como la mina de mayor proyección para la compañía.