Confirmado por Enel: Maipú y ocho comunas más sufrirán cortes de luz este miércoles 29 de octubre

Enel informó que durante este miércoles se ejecutarán una serie de cortes programados de suministro eléctrico en distintos sectores de la Región Metropolitana.
La interrupción del servicio se aplicará en zonas acotadas de nueve comunas y, según la compañía, se debe a trabajos de mantenimiento en el tendido eléctrico.
La medida contempla desconexiones que podrían extenderse por hasta siete horas en algunos casos. Para conocer los detalles específicos de cada sector afectado, Enel dispuso la información completa en su sitio web oficial, donde se detallan las áreas comprometidas y los horarios de las suspensiones.
A continuación, los horarios programados por comuna:
- Maipú:
Desde las 10 hasta las 13
Desde las 11.30 hasta las 17.30
- La Florida:
Desde las 10.30 hasta las 17.30
- Ñuñoa:
Desde las 10 hasta las 17
- La Reina:
Desde las 11.30 hasta las 17.30
- Las Condes:
Desde las 10 hasta las 16
- Pedro Aguirre Cerda:
Desde las 10 hasta las 16
- Independencia:
Desde las 10 hasta las 16
- Quilicura:
Desde las 10 hasta las 16
- Huechuraba:
Desde las 10 hasta las 13
Desde la empresa eléctrica recomendaron a los usuarios tomar precauciones, especialmente en el uso de electrodomésticos y equipos que requieran energía de manera constante, hasta que el suministro sea completamente restablecido.
¿Sufriste un corte de luz prolongado? Esta documentación puede ser clave para reclamar a Enel
Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.
Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:
1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.
2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.
3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.