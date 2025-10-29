De ganador de Gran Hermano España a taxista en Alicante: así es la vida actual de Juanjo Mateo

Juanjo Mateo, el español ganador de la sexta edición de Gran Hermano, se convirtió en uno de los concursantes más queridos del reality de Telecinco gracias a su naturalidad, simpatía y sentido del humor. Sin embargo, tras su paso por el programa en 2004, decidió alejarse por completo de los focos y regresar a su vida anterior. Hoy, más de veinte años después, sigue trabajando como taxista en Alicante, lejos de la televisión y de la fama.
El concursante más natural de Gran Hermano 6
Cuando Juanjo entró en la casa de Guadalix de la Sierra tenía solo 25 años y trabajaba como taxista. En esa edición del programa, la casa había cambiado por completo: todos los concursantes compartían dormitorio, existía un espacio VIP con jacuzzi y un supermercado para gestionar sus compras. A pesar de las tensiones entre los trece participantes, Juanjo destacó desde el principio por su actitud positiva y su cercanía, lo que le permitió superar cuatro nominaciones y convertirse en ganador de Gran Hermano 6, llevándose los 300.000 euros del premio.
Su victoria no sorprendió a nadie: fue uno de los concursantes más queridos tanto por el público como por sus compañeros. Pero, a diferencia de otros rostros del reality que continuaron su carrera televisiva, Juanjo optó por volver a la normalidad.
De la fama a la tranquilidad
Tras su salida del programa, el alicantino decidió volver a su tierra y continuar con su trabajo de taxista, una profesión que nunca abandonó del todo. Con el paso del tiempo, Juanjo ha confesado que su experiencia televisiva no fue tan positiva como parecía:
“No me sentí bien pagado porque mi vida cambió. Mi intimidad me la pagaron a 90 euros al día, un precio nada acorde con lo que perdí”, declaró en una entrevista.
El exconcursante llegó incluso a plantearse denunciar a la productora por las “condiciones abusivas” del contrato. Con los años, ha sido muy crítico con la forma en la que el programa gestionaba el bienestar de los participantes:
“Para ellos prima el interés económico. ¿Por qué nos hacen test psicológicos para entrar y no nos ponen un psicólogo después para ayudarnos a situarnos?”, cuestionó.
Una vida sencilla y estable
A pesar de todo, Juanjo asegura no arrepentirse de su decisión. Vive tranquilo en Alicante, donde continúa trabajando en el taxi y disfrutando de su familia.
“Los que creen que trabajar en el taxi después de Gran Hermano es un fracaso son minoría. No he sido un juguete roto como otros, porque tengo una familia estupenda y eso me da mucha estabilidad”, afirmó en declaraciones a El Español.
Aunque sigue recibiendo ofertas para volver a la televisión, el ganador de GH 6 las rechaza una tras otra:
“La tele fue la experiencia de mi vida, pero mi felicidad está en mi gente y en mi trabajo de siempre”.
Un ejemplo de vida tras la fama
Mientras muchos exconcursantes del reality continúan en el mundo del espectáculo, Juanjo Mateo representa el otro camino: el de quienes eligen la discreción y la estabilidad por encima de la fama. Dos décadas después de su triunfo televisivo, su historia sigue siendo una de las más recordadas de Gran Hermano y una muestra de que el éxito no siempre se mide por la popularidad.