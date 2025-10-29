De ganador de Gran Hermano España a taxista en Alicante: así es la vida actual de Juanjo Mateo

El concursante más natural de Gran Hermano 6

Cuando Juanjo entró en la casa de Guadalix de la Sierra tenía solo 25 años y trabajaba como taxista. En esa edición del programa, la casa había cambiado por completo: todos los concursantes compartían dormitorio, existía un espacio VIP con jacuzzi y un supermercado para gestionar sus compras. A pesar de las tensiones entre los trece participantes, Juanjo destacó desde el principio por su actitud positiva y su cercanía, lo que le permitió superar cuatro nominaciones y convertirse en ganador de Gran Hermano 6, llevándose los 300.000 euros del premio.