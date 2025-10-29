Secciones
El desconocido pueblo de Madrid que guarda el museo de un gran pintor español

Es uno de esos destinos que sorprenden a quienes se animan a descubrirlo.

El pueblo madrileño de Colmenar de Oreja. Cortesía de Visitmadrid El pueblo madrileño de Colmenar de Oreja. Cortesía de Visitmadrid
Colmenar de Oreja, un encantador pueblo al sureste de la Comunidad de Madrid, es uno de esos destinos que sorprenden a quienes se animan a descubrirlo. Aunque menos conocido que otros municipios madrileños como Aranjuez, Chinchón o El Escorial, esta localidad ofrece historia, arte, vino y paisajes únicos. Además, alberga el Museo Ulpiano Checa, dedicado a uno de los grandes pintores españoles del siglo XIX.

Un tesoro escondido a menos de una hora de Madrid

Situado a solo 50 kilómetros de la capital, Colmenar de Oreja pertenece a la comarca de Las Vegas y conserva el encanto de los pueblos históricos. Su origen se remonta a la Edad de Hierro, y a lo largo de los siglos fue escenario de episodios notables, como el manifiesto del conde de Tendilla en favor de Juana la Beltraneja frente a Isabel la Católica. Hoy, el municipio está declarado Bien de Interés Cultural, y sus calles empedradas, plazas porticadas y templos invitan a un viaje al pasado.

El pueblo natal de un gran pintor español

Colmenar de Oreja vio nacer a varios artistas, pero el más destacado es Ulpiano Checa (1860-1916), pintor, escultor e ilustrador que alcanzó fama internacional. Formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, su talento le llevó a Roma y posteriormente a París, donde se consolidó como uno de los grandes artistas españoles de su tiempo.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran La ninfa Egeria dictando a Numa las leyes de Roma y La invasión de los bárbaros, ambas conservadas en el Museo del Prado.

En Colmenar se puede visitar la Casa Museo Ulpiano Checa, donde se conserva parte de su legado artístico. El museo, ubicado en el casco histórico, exhibe pinturas, bocetos y objetos personales del artista, y permite adentrarse en la vida y obra de un creador que fue reconocido con la Orden de Carlos III, la Legión de Honor francesa y la Orden de Nichan Iftikhar de Túnez.

El arte de Checa, inspiración para el cine

El estilo de Ulpiano Checa, marcado por su dinamismo y sentido épico, influyó incluso en el mundo del cine. En 1901 diseñó la escenografía y el vestuario para la adaptación teatral de Quo Vadis? en París, y su visión estética inspiró posteriormente producciones cinematográficas legendarias como Ben-Hur o Los últimos días de Pompeya.

Visitar su museo en Colmenar de Oreja es, por tanto, una oportunidad para redescubrir a un artista que trascendió la pintura.

Qué ver en Colmenar de Oreja

Además del museo, el pueblo ofrece numerosos atractivos turísticos. Entre los imprescindibles destacan:

La Plaza Mayor, una de las más bellas de la Comunidad de Madrid, con soportales y una fuente central.

La Fuente y el Arco del Zacatín, dos joyas arquitectónicas que resumen la esencia del municipio.

El Convento de la Encarnación, la Ermita del Cristo del Humilladero y la Iglesia de Santa María la Mayor, ejemplos de la riqueza religiosa y patrimonial local.

Las bodegas y viñedos, que forman parte de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, ideales para los amantes del enoturismo.

Un destino perfecto para una escapada cultural

Colmenar de Oreja combina arte, historia y vino en un entorno natural que invita al paseo y al descubrimiento. Es una escapada perfecta para el otoño o cualquier época del año, especialmente para quienes buscan pueblos con encanto cerca de Madrid.

Entre sus calles se respira el legado de Ulpiano Checa, el pintor que llevó el nombre del pueblo por todo el mundo, y cuya obra sigue inspirando a generaciones de artistas y visitantes.

