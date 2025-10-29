El desconocido pueblo de Madrid que guarda el museo de un gran pintor español

Un tesoro escondido a menos de una hora de Madrid

Situado a solo 50 kilómetros de la capital, Colmenar de Oreja pertenece a la comarca de Las Vegas y conserva el encanto de los pueblos históricos. Su origen se remonta a la Edad de Hierro, y a lo largo de los siglos fue escenario de episodios notables, como el manifiesto del conde de Tendilla en favor de Juana la Beltraneja frente a Isabel la Católica. Hoy, el municipio está declarado Bien de Interés Cultural, y sus calles empedradas, plazas porticadas y templos invitan a un viaje al pasado.