Pablo Alborán emociona en OT 2025: abrazos, lágrimas y una lección sobre la soledad

La tarde del martes quedará grabada en la memoria de los concursantes de Operación Triunfo 2025. Lo que parecía una jornada rutinaria en la academia se transformó en un momento mágico cuando, sin previo aviso, Pablo Alborán cruzó la puerta del aula. La reacción fue inmediata: gritos, lágrimas y abrazos inundaron la sala. “Hay que sorprenderos de alguna forma, que lo sabéis todo, hombre”, bromeó Noemí Galera, mientras el cantante saludaba uno a uno a los alumnos con su habitual cercanía.
Entre los más emocionados estaba Guille Toledano, que no pudo contener las lágrimas: “Si hay una persona en este mundo que me había hecho más ilusión conocer, eres tú”, le confesó al artista, quien respondió con ternura: “No te sientas perdido nunca, tío. No lo vas a estar. Además, estoy yo ahí fuera esperándote”. La frase se volvió rápidamente uno de los momentos más comentados del programa, símbolo de la calidez y empatía del malagueño.
“Hay mucha soledad en la industria”
Durante su charla con los alumnos, Alborán ofreció una clase magistral sobre la vida del artista. “Usadme para lo que queráis, preguntadme cosas”, les animó, antes de compartir valiosas lecciones aprendidas a lo largo de su carrera. “Viajad, salid de casa, de vuestra zona de confort… vivir experiencias es lo que os hará escribir canciones. Cuando te aburras un poquito, escápate”, aconsejó.
Con una sinceridad que conmovió a todos, añadió: “También hay mucha soledad en esta profesión”. Sus palabras resonaron especialmente entre los jóvenes cantantes, que escuchaban con atención cada consejo.
El artista también habló del poder del público y de la importancia de mantenerse auténtico: “Los fans os salvan la vida. Su lealtad es lo más maravilloso que vais a vivir. Si os equivocáis, el público vivirá esos errores con vosotros”, subrayó.
Música, emoción y lágrimas en la academia
El encuentro alcanzó su punto más emotivo cuando Alborán se sentó al piano para interpretar “Mis 36”, su nuevo tema inspirado “en los bolos de Luis Miguel”. La emoción fue inmediata: Guille Toledano rompió a llorar y pronto se unieron todos los concursantes para acompañarle en el estribillo.
A petición de Guille, el malagueño también interpretó “Desencuentro”, creando uno de los instantes más mágicos y virales de la edición. “Nunca había cantado esta canción con tantas voces bonitas”, reconoció Alborán, visiblemente emocionado. Además, reveló que ha seguido de cerca el concurso: “Vi la actuación de Mariposas, y me encantó cómo la defendisteis. Lo publiqué en mis redes porque me emocionó veros”, dijo refiriéndose a la versión de Crespo y Guille en la Gala 1.
Un reencuentro y un mensaje para el futuro
Antes de entrar a la academia, el artista también tuvo un encuentro con Max, el último expulsado y uno de sus mayores admiradores, con quien compartió un abrazo lleno de cariño. “Tu refugio”, el tema que Max interpretó en una de las primeras galas, sirvió como nexo entre ambos: “Ha sido como cerrar un círculo precioso”, confesó Alborán.
Tras la visita, el cantante compartió sus sensaciones en redes sociales: “Me ha encantado visitar Operación Triunfo. He sentido que los artistas están conectados con su propósito, muy conscientes de todo lo que están viviendo. Ojalá que cuando salgan sigan teniendo esa luz y ese brillo en la mirada y que nada ni nadie los contamine”.
Pablo Alborán se despidió con un deseo y una advertencia para los futuros artistas de OT 2025: “A disfrutar. Que nunca se apague esa luz que lleváis dentro”.