Pablo Alborán emociona en OT 2025: abrazos, lágrimas y una lección sobre la soledad

Entre los más emocionados estaba Guille Toledano, que no pudo contener las lágrimas: “Si hay una persona en este mundo que me había hecho más ilusión conocer, eres tú”, le confesó al artista, quien respondió con ternura: “No te sientas perdido nunca, tío. No lo vas a estar. Además, estoy yo ahí fuera esperándote”. La frase se volvió rápidamente uno de los momentos más comentados del programa, símbolo de la calidez y empatía del malagueño.