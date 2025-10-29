Un viaje al pasado a solo una hora de Barcelona: la Feria Medieval de Lloret de Mar vuelve con talleres, malabares y teatro callejero

A tan solo una hora de Barcelona, Lloret de Mar se prepara para volver al Medievo. Los próximos 8 y 9 de noviembre, el municipio gerundense celebrará su esperada Feria Medieval, uno de los eventos más emblemáticos del otoño en la Costa Brava, ideal para disfrutar en familia. Durante ese fin de semana, las calles del centro histórico se llenarán de música, talleres, malabares y teatro callejero, recreando un ambiente de época que transportará a los visitantes varios siglos atrás.