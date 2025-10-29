Secciones
Un viaje al pasado a solo una hora de Barcelona: la Feria Medieval de Lloret de Mar vuelve con talleres, malabares y teatro callejero

El municipio de Lloret de Mar (Girona) se transformará los días 8 y 9 de noviembre en un auténtico escenario medieval con artesanía, gastronomía y espectáculos para toda la familia.

Hace 16 Min

A tan solo una hora de Barcelona, Lloret de Mar se prepara para volver al Medievo. Los próximos 8 y 9 de noviembre, el municipio gerundense celebrará su esperada Feria Medieval, uno de los eventos más emblemáticos del otoño en la Costa Brava, ideal para disfrutar en familia. Durante ese fin de semana, las calles del centro histórico se llenarán de música, talleres, malabares y teatro callejero, recreando un ambiente de época que transportará a los visitantes varios siglos atrás.

El corazón de Lloret se convertirá en un gran mercado medieval, donde las plazas y avenidas estarán decoradas con telas, escudos, antorchas y banderines. Los aromas a pan recién horneado y carne asada acompañarán un recorrido repleto de puestos de artesanía, espectáculos y personajes que parecen salidos de un cuento. Lo mejor: los niños podrán disfrutar de actividades y talleres especialmente diseñados para ellos, convirtiendo la feria en una experiencia educativa y divertida.

Un paseo entre juglares, caballeros y artesanos

La Feria Medieval de Lloret de Mar se ha consolidado como una cita imprescindible en la comarca de la Selva. Decenas de artesanos exhibirán sus creaciones hechas a mano —joyas, cerámica, tejidos y objetos de cuero—, mientras los talleres de oficios tradicionales mostrarán cómo trabajaban los herreros, sopladores de vidrio o canteros en la Edad Media.

Los visitantes también podrán disfrutar de espectáculos itinerantes protagonizados por juglares, músicos y malabaristas, que recorrerán el casco antiguo ofreciendo humor, magia y actuaciones improvisadas. Para los más pequeños, habrá talleres infantiles y juegos temáticos inspirados en la vida cotidiana medieval, donde aprenderán sobre historia y artesanía de forma amena.

Sabores, sonidos y combates medievales

La gastronomía tendrá un papel protagonista. En las tabernas medievales se podrán degustar carnes a la brasa, hidromiel, cerveza artesana y dulces tradicionales, mientras los cocineros recrean recetas típicas de la época. Todo ello acompañado por el sonido constante de gaitas, tambores y música en vivo, que llenará de vida cada rincón del mercado.

Además, la feria ofrecerá recreaciones históricas y torneos de caballeros, donde jinetes vestidos con armaduras protagonizarán emocionantes combates. Estas exhibiciones, muy esperadas por el público, combinan entretenimiento y rigor histórico, atrayendo tanto a familias como a aficionados al medievo.

Cómo llegar y qué esperar

El mercado medieval se celebrará en el centro de Lloret de Mar, especialmente en los alrededores de la Plaça de l’Església. Desde Barcelona, el trayecto dura aproximadamente una hora por la autopista C-32, mientras que desde Girona se puede llegar fácilmente por la N-2 y la C-63. El horario previsto es de 10:00 a 22:00 horas, aunque la programación definitiva se confirmará en los próximos días.

Con su mezcla de historia, mar y entretenimiento, la Feria Medieval de Lloret de Mar se ha convertido en una experiencia única en otoño. Un plan perfecto para una escapada familiar donde cada calle cuenta una historia y cada rincón revive el espíritu de la Edad Media entre murallas, palmeras y olas del Mediterráneo.

